Verstappen 'zwaar teleurgesteld' na nieuwe technische problemen

"Ik had een veelbelovende start, maar ik ben wederom het slachtoffer van technische problemen. Een podiumplek lag in bereik, dus ik ben heel erg teleurgesteld", aldus Verstappen, die de media niet te woord wilde staan, op Twitter.

De coureur van Red Bull Racing moest de race in Baku na elf ronden verlaten wegens motorproblemen, terwijl hij op dat moment zicht had op een podiumplek. De oliedruk in de auto van Verstappen viel weg.

Ricciardo

De Limburger haalde nog wel de pits, maar daar bleek het probleem niet op korte termijn op te lossen. Verstappen zag zijn teamgenoot Daniel Ricciardo later de Grand Prix winnen.

Het is de vierde keer dit seizoen dat Verstappen zijn race niet kan voltooien. Drie keer (in Canada, Bahrein en Azerbeidzjan) liet zijn Red Bull hem in de steek. Eenmaal (in Spanje) werd hij van de baan getikt.