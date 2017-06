Verstappen valt al vroeg uit in rommelige Grand Prix Azerbeidzjan

Verstappen haalde nog wel de pits, maar daar konden de monteurs niets meer voor hem betekenen, waardoor de race er voor de jonge Limburger al heel snel op zat.

Red Bull liet niet veel later via Twitter weten dat de wegvallende oliedruk de oorzaak was van het uitvallen van Verstappen.

Verstappen had goede kansen op het podium, omdat Valtteri Bottas na een botsing vlak na de start een lekke band opliep. De Fin moest met zijn Mercedes een pitstop maken en belandde daardoor helemaal achteraan het deelnemersveld.

De lekke band van Bottos en de problemen voor Verstappen stonden niet op zich. Er waren tal van incedenten tijdens de race in Baku, die nog altijd bezig is. Meerdere malen kwam de safety car op de baan en de race werd zelfs even stilgelegd.

Op een moment dat de auto's achter de safety car reden, ramde Sebastian Vettel (Ferrari) de Mercedes van Lewis Hamilton. De wedstrijdleiding heeft dit incident nog in onderzoek.

Vierde keer

Het was al de vierde keer dit seizoen dat Verstappen er niet in slaagde om de race uit te rijden. Eerder haalde hij in Bahrein (remproblemen), Spanje (crash) en Canada (lege accu) de finish niet.

Ook de trainingen op het stratencircuit van Bakoe verliepen allesbehalve vlekkeloos. Verstappen moest de derde vrije training voortijdig staken en kende naar eigen zeggen ook problemen in de kwalificatie. "Normaal was ik derde en geen vijfde geworden. Het is altijd wat", klaagde hij.

Verstappen kent door alle technische problemen vooralsnog een uiterst teleurstellend seizoen. Hij bezet na acht van de twintig Grands Prix slechts de zesde plaats in het WK-klassement. Alleen in China veroverde hij met de derde stek een podiumplek.