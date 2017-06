Verstappen valt al vroeg uit in Grand Prix Azerbeidzjan

De Nederlandse coureur van Red Bull Racing lag op de vierde plaats toen er aan het einde van rondje elf rook uit zijn auto tevoorschijn kwam.

Verstappen haalde nog wel de pits, maar daar konden de monteurs niets meer voor hem betekenen, waardoor de race er voor de jonge Limburger al heel snel op zat.

Red Bull liet niet veel later via Twitter weten dat de wegvallende oliedruk de oorzaak was van het uitvallen van Verstappen.

Het was al de vierde keer dit seizoen dat Verstappen er niet in slaagde om de race uit te rijden. Eerder haalde hij in Bahrain (remproblemen), Spanje (crash) en Canada (lege accu) de finish niet.