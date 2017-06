Ricciardo wint chaotische GP Azerbeidzjan, Verstappen valt uit

Voor de 27-jarige Ricciardo is het zijn eerste zege van dit seizoen en zijn vijfde in totaal. Hij profiteerde van tal van incidenten tijdens de race in Baku, die zelfs meer dan een kwartier stil lag omdat er veel brokstukken op het stratencircuit lagen.

De wagen van Verstappen kende opnieuw motorproblemen. Hij was op dat moment in gevecht om de derde plaats was. Het was alweer de vierde keer dit seizoen dat De Nederland een wedstrijd niet kan afmaken. Drie keer liet zijn Red Bull hem in de steek. Eenmaal werd hij van de baan getikt.

Op een moment dat de auto's achter de safety car reden, ramde Sebastian Vettel (Ferrari) de Mercedes van Lewis Hamilton. De Duitser kreeg daar een straf van tien seconden stop and go voor en Ricciardo profiteerde.

Achter Ricciardo excelleerde Lance Stroll. De 18-jarige Canadees van Williams eindigde als derde en is daarmee de op één na jongste coureur ooit op een Formule 1-podium. Valtteri Bottas kwam als tweede over de streep, Vettel werd vierde en Hamilton vijfde.

Spectaculair

De race op het Baku City Circuit begon spectaculair. De van pole position gestarte Lewis Hamilton kwam de eerste bochten zonder problemen door, maar achter hem was het chaos troef.

In een poging zijn tweede plek te verdedigen raakte Valtteri Bottas in bocht twee Kimi Raikkonen. Bottas liep bij die botsing een kapotte voorvleugel en rechtervoorband op en moest gelijk de pits in, waardoor hij vanuit het achterveld aan een inhaalrace diende te beginnen.

Raikkonen kon wel gewoon verder, maar hij verloor wel een aantal posities en belandde achter Sebastian Vettel, Sergio Perez en Max Verstappen op de vijfde stek terecht.

Verstappen had dus zijn tweede podiumplaats van het seizoen in zicht. Hij zette Perez constant onder druk en het leek een kwestie van tijd totdat de Nederlander er voorbij zou gaan. Aan het einde van rondje elf kwam er echter rook uit de motor van Verstappen tevoorschijn.

Hij verloor direct snelheid en bereikte nog met hangen en wurgen de pits. Daar konden de monteurs echter niets meer voor hem betekenen, waardoor hij voor de vierde keer in de laatste zes races er niet in slaagde om de finish te halen.

Safety Car

Twee rondjes later moest de safety car er voor de eerste keer aan te pas komen omdat de marshalls de gecrashte wagen van Daniil Kvyat maar niet van het circuit af kregen. Daarop doken onder anderen Hamilton en Vettel gelijk naar binnen, waardoor ze dat in het vervolg van de wedstrijd niet meer hoefden te doen.

Hamilton, Vettel en ook Perez kenden een goede herstart, maar dat gold niet voor Raikkonen, die Felipe Massa en Sebastian Ocon voorbij moest laten gaan en zakte naar plek zes.

Lang kon er niet geraced worden, want door de vele botsingen en aanrakingen met de muur lag er te veel troep op de weg, waardoor de safety car wederom op de baan moest verschijnen.

Brokstuk

Ook de tweede herstart verliep niet vlekkeloos. Het lukte Vettel nog maar net om Massa achter zich te houden. Ocon raakte Perez, die daarbij te veel schade opliep en zijn bolide in de pits moest laten repareren. Raikkonen viel ook helemaal weg omdat hij een lekke band opliep doordat hij op een brokstuk reed.

Reden voor de wedstrijdleiding om in te grijpen en de race stil te leggen, zodat het circuit weer schoon gemaakt kon worden. Toen alle auto's na ruim een kwartier weer achter de safety car reden, ramde Vettel Hamilton.

Vettel kreeg daarvoor een stop-and-go straf van tien seconden opgelegd. Ook Hamilton moest echter nog een keer naar binnen omdat hij een probleem had met zijn hoofdsteun.

Daardoor nam Daniel Ricciardo, die als tiende van start was gegaan en al na zes ronden voor een pitstop koos, de koppositie over en namen Lance Stroll en Bottas de tweede en derde plaats in. Vettel en Hamilton wisten nog wel Sebastian Ocon in te halen, maar hoefden niet naar de podiumceremonie.