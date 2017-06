Verstappen: 'We zitten weer dicht op Ferrari, of zijn ze zelfs al voorbij'

"We naderen Ferrari, of zijn ze zelfs al voorbij. Dus dat is goed", zei de 19-jarige Limburger na afloop van de kwalificaties in Baku tegenover Motorsport.com.

Verstappen noteerde weliswaar een vijfde startplek bij de Grand Prix van Azerbeidzjan, achter de twee Mercedessen en Ferrari’s, maar weet dat aan een haperende versnellingsbak.

"We verwachtten moeilijkheden op deze baan. Ik denk dat we blij kunnen zijn met de prestaties van de auto. Wat wel belangrijk is, is dat we ons moeten verbeteren in vergelijking met Mercedes."

Derde plek

De Red Bull-coureur denkt dat hij in Baku zonder technische problemen achter het duo van Mercedes om de derde plek op de startgrid had kunnen strijden.

Verstappen is niet verbaasd dat Ferrari op achterstand is geraakt ten opzichte van Mercedes. "Ik denk niet dat het aan Ferrari ligt, maar vooral dat Mercedes weer stappen heeft gezet."

De GP van Azerbeidzjan begint zondag om 15.00 uur Nederlandse tijd. Lewis Hamilton start voor de 66e keer in zijn loopbaan op pole position.