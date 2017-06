Vettel stelt dat gapend gat in kwalificatie weinig zegt over race in Baku

"We hebben er vertrouwen in dat we wat meer snelheid gevonden hebben in de auto, dus ik maak me niet teveel zorgen", aldus Vettel in gesprek met Motorsport.com nadat hij zich als vierde had gekwalificeerd in Baku.

De WK-leider klokte in de laatste fase van de kwalificatie een tijd van 1.41,841, terwijl Hamilton met een indrukwekkende tijd van 1.40,593 pole position pakte. Diens Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas (1.41,027) en Kimi Raikkonen van Ferrari (1.41,693) waren ook sneller dan Vettel.

"Onze startplek is natuurlijk niet ideaal, maar het is een lange race morgen en onze snelheid zou goed moeten zijn", zei Vettel.

"Mercedes was vandaag een seconde sneller, maar ik denk niet dat ze dat morgen ook zullen zijn. Mercedes zal snel zijn, maar ik twijfel er niet aan dat we hun snelheid kunnen evenaren."

Verrast

Vettel erkende dat hij het grote verschil met Mercedes in de kwalificatie niet zag aankomen. "Ik denk dat iedereen verrast was dat Mercedes in de kwalificatie zoveel vooruitgang boekte ten opzichte van de vrije trainingen", stelde de Duitser.

"Maar we moeten oppassen om niet te veel waarde te hechten aan het verschil met Mercedes. Als je je volledig comfortabel voelt in je auto, kun je in op een circuit als dit makkelijk flink wat tijd winnen."

Vettel kampte eerder op zaterdag in de derde vrije training met hydraulische problemen aan zijn auto, maar dat wilde hij niet als excuus gebruiken voor zijn vierde plek in de kwalificatie. "Dat probleem hielp natuurlijk niet, maar we hebben genoeg rondes gereden hier."

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 15.00 uur Nederlandse tijd. Max Verstappen start vanaf de vijfde positie.