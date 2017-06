McLaren-teambaas beleeft 'pijnlijkste weekend ooit' in Baku

"Ik ben een racer net als de coureurs, dus ik denk dat dit mijn pijnlijkste weekend ooit is", aldus Boullier zaterdag na de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan tegen Motorsport.com.

McLaren wist afgelopen maandag al dat de renstal een lastig weekend tegemoet ging in Baku, omdat het Britse team een aantal nieuwe elementen moest installeren in de Honda-motoren van de auto's van Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne.

Alonso kreeg daardoor een gridstraf van veertig plaatsen, terwijl Vandoorne 35 plekken achteruit moest.

De nieuwe onderdelen voor de het hele seizoen al problematische Honda-motoren hebben er niet voor gezorgd dat de McLaren-auto's beter presteren op het Baku City Circuit. Alonso zette de zestiende tijd neer in de kwalificatie, terwijl Vandoorne negentiende en laatste werd.

Teleurstellend

"Die resultaten zijn zeer teleurstellend", zegt Boullier in een persbericht van zijn team. "We wisten dat we achteraan zouden moeten starten door de gridstraffen, maar het is nooit prettig als je helemaal achteraan staat."

De teambaas houdt de hoop er nog een klein beetje in voor de race van zondag. "De afgelopen dagen zijn er in elke sessie incidenten en crashes geweest, dus we zullen proberen om elke kans aan te grijpen om op te schuiven in het veld. We blijven racers, dus we blijven er alles aan doen."

Alonso hoopt vooral dat hij zondag niet zo'n saaie race zal beleven als vorig jaar in Baku. "We weten dat het een lastige race wordt, omdat we helemaal achteraan starten", stelt de Spanjaard.

"Vorig jaar waren er ook veel incidenten op vrijdag en zaterdag, maar gebeurde er niks op zondag. Hopelijk kunnen we compenseren voor wat vorig jaar niet gebeurd is", hoopt Alonso hardop op pech bij zijn concurrenten.

McLaren wacht nog op zijn eerste WK-punt dit Formule 1-seizoen. De race in Baku, met Lewis Hamilton op pole position, begint zondag om 15.00 uur.