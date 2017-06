Verstappen voelt zich opnieuw in steek gelaten door auto

Verstappen had in de laatste sessie op het stratencircuit in Baku vrij baan om een snelle ronde te klokken, maar kreeg last van een haperende versnellingsbak.

"Ik verlies twee tienden in de tweede sector omdat de auto langzamer schakelde. Dat is gewoon enorm balen", zei Verstappen bij Ziggo Sport. "Er is elke keer wat aan de hand. Als ik dicht bij de limiter kom, dan hapert de motor."

Ook in de laatste vrije training eerder op zaterdag had de 19-jarige Limburger problemen. Hij moest zijn auto aan de kant zetten met hydraulische problemen, al waren die bij de kwalificatie grotendeels verholpen.

Hamilton

Daarin moest Verstappen het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor zich dulden. Ook de Ferrari-coureurs Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel waren sneller.

Verstappen denkt dat hij zonder de problemen achter het duo van Mercedes om de derde plek op de startgrid had kunnen strijden. "Ik maak me niet direct zorgen om de race, maar ik was natuurlijk liever als derde gestart."

"Ik baal er gewoon van. De hele tijd hadden we moeite om de banden voor de eerste sector goed op temperatuur te krijgen en dat lukte in de laatste ronde juist wel. Alleen verlies ik het nu juist in de tweede sector. Het is nu maar hopen op een topstart in de race, want ik denk dat we niet ver van de rest zitten."