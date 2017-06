Weer technische problemen voor Verstappen in derde training

Verstappen, die vrijdag in beide vrije trainingen nog de snelste was, had op dat moment de derde tijd geklokt op het stratencircuit in Baku. In de slotfase doken nog verschillende coureurs onder die tijd, waardoor hij zich tevreden moest stellen met de zesde plek.

De 19-jarige coureur had vlak daarvoor al over de boordradio geklaagd over een vreemd geluid in zijn Renault-motor. Dat probleem leek even verholpen, maar vlak daarna zette Verstappen zijn wagen alsnog aan de kant. Zijn team vermoedt problemen met de hydraulic.

Voor Verstappen zijn de technische problemen dit seizoen al bijna niet meer op één hand te tellen. Hij viel twee weken geleden bij de Grand Prix van Canada uit met een kapotte accu, terwijl hij op de tweede plek reed.

Ook in de race in Bahrein (remproblemen) en de kwalificatie in China (motorproblemen) kampte hij met technisch malheur.

Vettel

Behalve Verstappen kende ook Sebastian Vettel geen vlekkeloze training. De Duitse WK-leider miste het laatste deel van de training vanwege koelingsproblemen in zijn Ferrari.

Valtteri Bottas was de snelste in de derde training. De Fin van Mercedes hield met een tijd van 1.42,742 zijn landgenoot Kimi Raikkonen (Ferrari) nipt achter zich. Lewis Hamilton (Mercedes) eindigde als derde.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat om 15.00 uur van start.