Verstappen ondanks crash snelste in vrije training GP Azerbeidzjan

Met nog minder dan een minuut op de klok reed Verstappen zijn Red Bull de bandenstapel in, waardoor hij een uitstekende dag enigszins in mineur afsloot.

De Limburger vertelde na de training dat enkele onderdelen van zijn auto "kapot" waren, maar dat die onderdelen toch niet gebruikt zouden worden tijdens de race van zondag.

Verstappen, die zonder problemen uit zijn auto stapte, was op het moment van zijn crash al zeker van de snelste tijd van de dag met 1.43,362. Mercedes-coureur Valtteri Bottas eindigde op een tiende (1.43,462) als tweede in de tweede vrije training, terwijl Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen, derde werd in 1.43,489.

De Ferrari's van Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel stonden op plek vier en vijf, terwijl Lance Stroll, Sergio Perez, Daniil Kvyat en Esteban Ocon de top negen completeerden. Lewis Hamilton, de nummer twee van de WK-stand, werd slechts tiende na een lastige dag in Baku.

Rode vlag

Verstappen was zeker niet de enige coureur die problemen kende op het smalle stratencircuit in de hoofdstad van Azerbeidzjan. Veel van zijn collega's schoten ook van de baan af.

Halverwege de training moest de sessie worden stilgelegd omdat Jolyon Palmer in de lastige bocht acht zijn Renault tegen de muur reed. In de eerste vrije training was er ook al een rode vlag door een crash op het smalste deel van het circuit, toen van Sergio Perez.

Na ruim tien minuten mochten de coureurs weer het circuit op, maar daar beleefde Fernando Alonso weinig plezier aan. De Spanjaard moest zijn McLaren naast de baan parkeren, volgens zijn team omdat hij problemen had met zijn versnellingsbak.

Race

Verstappen was eerder op de dag in de eerste vrije training ook al de snelste. Toen was hij ruim vier tienden sneller dan de nummer twee Ricciardo.

De derde vrije training begint zaterdag om 12.00, terwijl de kwalificatie drie uur later van start gaat. De race in Azerbeidzjan begint zondag om 15.00 uur.