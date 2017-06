Raikkonen wil zich opofferen voor wereldtitel teamgenoot Vettel

Na drie jaar waarin Mercedes de Formule 1 gedomineerd heeft, staat momenteel Vettel bovenaan in de WK-stand. Na zeven van de twinitig race bedraagt zijn voorsprong op Mercedes-coureur Lewis Hamilton slechts twaalf punten.

Raikkonen staat vierde in de WK-stand, met een achterstand van 68 punten op zijn Duitse teamgenoot.

"Als ik mathematisch geen kans meer maak om zelf wereldkampioen te worden, dan zal ik Sebastian zeker helpen", zei Raikkonen donderdag op de persconferentie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. "Ik heb daar geen problemen mee."

"Het draait om het team. Het eerste waar ik voor wil zorgen is dat we met Ferrari de constructeurstitel winnen." De Italiaanse renstal staat in de WK-stand zes punten achter Mercedes.

Ferrari won de constructeurstitel voor het laatst in 2008. De laatste Ferrari-coureur die wereldkampioen werd, was Raikkonen in 2007.

"We hebben dit jaar een erg goede auto, hopelijk lukt het om weer bovenaan te eindigen", zegt Raikkonen. "Maar het verschil met Mercedes is in elke race erg klein."

Monaco

Tijdens de Grand Prix van Monaco eind mei lag Raikkonen aan kop. Maar doordat Ferrari ervoor koos om de Fin eerder een pitstop te laten maken dan Vettel, kon de Duitser de race winnen.

Daar was Raikkonen erg teleurgesteld over. Inmiddels kan hij zich vinden in de teamtactiek.

"Ik denk dat de teamregels erg duidelijk zijn. We weten exact wat er van ons verwacht wordt en we houden ons daar aan."

"Sebastian heeft goede races gereden aan het begin van het seizoen. Ik was niet altijd even goed, het was nog niet zoals ik wilde."

Dit weekend staat in Baku de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma. Vrijdag om 11.00 en 15.00 uur zijn de eerste trainingen. De kwalificatie vindt zaterdag om 15.00 uur plaats en de race is zondag op hetzelfde tijdstip.