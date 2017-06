Verstappen heeft geen spijt van uitspraken in Canada

"Wat had ik dan moeten zeggen? Ik zou er niet veel van afwijken, nu. Denk ik", aldus Verstappen tegenover het Algemeen Dagblad.

Verstappen noemde de race in Canada "helemaal ruk". De Nederlander lag op het circuit van Montreal op een tweede plek toen hij na elf ronden zijn auto met accuproblemen aan de kant moest zetten. Het was al de derde keer dit seizoen dat de 19-jarige coureur het einde van de race niet haalde.

“Ook al rijd ik de sterren van de hemel, dan rijd ik alsnog voor de vijfde plek. Ik wil meer, ik wil winnen en dat is nu natuurlijk niet aan de orde. Ik denk dat er over het algemeen heel weinig fout is gegaan dit seizoen."

Vooruitgang

“Ik denk dat we het maximale uit het pakket en de auto hebben gehaald. Na vorig jaar hadden we verwacht een stap naar voren te kunnen maken", is Verstappen eerlijk op zijn eigen website.

"Nu moeten we weer proberen daar naartoe te werken. De auto is dit jaar zeker een stuk beter geworden, maar zowel met de motor als de auto moeten we vooruitgang blijven boeken.

Verstappen staat na zeven races op een zesde plaats in de WK-stand. De Nederlander noteerde tot op heden 45 punten.

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 15.00 uur. De eerste vrije trainingen in Baku zijn vrijdag.