Alonso wil 'veilige keuze' maken voor stoeltje in 2018

De Spanjaard beleeft in 2017 tot dusver een rampseizoen bij McLaren-Honda. De tweevoudig wereldkampioen pakte nog geen enkel punt voor het kampioenschap en viel daarnaast al meerdere keren uit.

Alonso sprak enkele weken geleden al zijn frustraties uit en zei "weer te willen winnen".

De coureur zit in het laatste jaar van zijn driejarige contract bij McLaren, waar hij in 2015 instapte. Volgend jaar wil hij weer meedoen om de wereldtitel. "Ik wil dus geen gok nemen, maar min of meer veilig zitten met mijn keuze", zegt de kampioen van 2005 en 2006 tegen Sky Sports.

Alonso, die in 2013 voor het laatst een Grand Prix won, zegt open te staan voor alles en wil de komende maanden bekijken wat er gebeurt. "Ik sta overal voor open en er gaan wat verschuivingen plaatsvinden, meer dan iedereen denkt."

Toekomst

"Ik vind McLaren een mooi team en we hebben de laatste jaren samen veel inspanningen geleverd om te groeien. We zullen zien wat er gebeurt", aldus Alonso.

"Ik weet zeker dat het team er alles aan doet om te verbeteren en weer competitief te worden. Hopelijk zit McLaren volgend seizoen in een andere positie. Het enige wat ik wil, is winnen. Zo simpel is het."

Alonso geeft toe dat hij nog geen duidelijk beeld van wat er gaat gebeuren in de toekomst. "Ik zal proberen om rustig te blijven en de best mogelijke keuze te maken voor volgend jaar."

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 15.00 uur. De eerste vrije trainingen in Baku zijn vrijdag.