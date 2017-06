Horner: 'Problemen met ontwikkeling van Red Bull zijn opgelost'

"We zijn nu op de hoogte van enkele ontwikkelingsproblemen", zegt Horner donderdag tegen Motorsport.com. "We weten welke onderdelen we op welk vlak moeten vertrouwen. Dat heeft ons een duidelijke richting gegeven."

Enkele weken geleden introduceerde Red Bull in Spanje belangrijke upgrades. "Door die verbeteringen zijn we de laatste races dichter bij Mercedes en Ferrari gekomen. Bij de Grand Prix van Canada reed Max Verstappen zelfs voor de Mercedes van Valtteri Bottas."

"De komende twee races worden zwaar voor ons", erkent de teambaas. "Maar ik ben blij met de progressie die we boeken. In Azerbeidzjan en Oostenrijk gaan we er weer het beste van maken."

"We hebben de laatste tijd een aantal keer een goede start gehad. Daarmee konden we de tekortkomingen van de kwalificaties een beetje compenseren. Dat is positief."

Eerder deze maand werd duidelijk dat er dit jaar waarschijnlijk geen grote motorupdate komt bij Red Bull. "De mannen van Renault werken hard en doen er alles aan om het verschil met de twee topteams, Mercedes en Ferrari, zo klein mogelijk te maken. Alle kleine updates helpen."

Constructeurskampioenschap

Red Bull staat momenteel met 112 punten op de derde plek in het constructeurskampioenschap. Ferrari staat met bijna twee keer zoveel punten tweede (214). Mercedes gaat met 222 punten aan kop.

Daniel Ricciardo behaalde tot op heden 67 punten. Daarmee staat de Australiër vijfde in de WK-stand. Zijn teamgenoot Max Verstappen bezet met 45 punten de zesde plaats.

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 15.00 uur. De eerste vrije trainingen in Baku zijn vrijdag.