Sauber reageert boos op geruchten over voortrekken Ericsson

"De eigenaars van Sauber ergeren zich flink aan speculatieve en wijdverspreide mediaberichten dat onze coureurs niet gelijk behandeld worden", schrijft Sauber in een officiële verklaring.

"Deze berichten zijn niet alleen pertinent onwaar, het voortrekken van een coureur zou ook in strijd zijn met onze jarenlange inzet voor eerlijke competitie."

"De artikelen, die gebaseerd zijn op anonieme 'bronnen', zijn bovendien zeer schadelijk voor Marcus Ericsson en Pascal Wehrlein en het management van Sauber."

Kaltenborn

Verschillende media berichtten woensdag dat de eigenaars van Sauber de Zweed Ericsson de voorkeur willen geven boven de Duitser Wehrlein.

Dat zou een van de redenen zijn waarom teambaas Monisha Kaltenborn vertrokken is bij de Zwitserse renstal.

Sauber bevestigde woensdagavond laat dat het per direct afscheid neemt van Kaltenborn, volgens het team omdat er "een verschil van inzicht was over de toekomst".

Sauber is al jaren een achterhoedeteam in de Formule 1. De renstal staat dit seizoen negende en voorlaatste in de constructeursstand met vier punten. Wehrlein zorgde voor die punten door een achtste plaats bij de Grand Prix van Spanje.