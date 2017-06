GP Duitsland keert in 2018 terug op Formule 1-kalender

De World Motorsport Council van de autosportfederatie FIA publiceerde maandag de voorlopige kalender, waarop 21 races staan. Dat zijn er evenveel als vorig jaar.

Naast de GP van Duitsland staat de GP van Frankrijk weer op de lijst. Die race op het circuit van Paul Ricard in Le Castellet wordt op 24 juni verreden. De Duitse GP op het circuit van Hockenheim staat voor 22 juli op de agenda. Al eerder werd bekend dat de GP van Maleisië in 2018 niet op de kalender staat.

Ten opzichte van dit jaar zijn er ook enkele verschuivingen. De GP van Europa in Baku is naar voren gehaald op de kalender, terwijl de GP van Rusland in Sochi later in het jaar wordt verreden. Dat is dit jaar nog race vier.

Opvallend is verder dat de GP's van Frankrijk, Oostenrijk en Groot-Brittannië steeds een week na elkaar worden verreden.

De races in China en Singapore zijn de enige twee die nog niet zeker zijn. De commerciële rechtenhouder moet daar nog goedkeuring voor geven.

Carey

Chase Carey, voorzitter van de Formule 1, is blij dat Duitsland en Frankrijk terugkeren op de kalender. "Daar zijn we trots op. De race in Frankrijk maakte in 1950 ook deel uit van de eerste zeven races om het wereldkampioenschap en keert nu na tien jaar afwezigheid weer terug."

Volgens de opvolger van Bernie Ecclestone had de kalender voor vorig jaar zelfs nog uitgebreider kunnen zijn, maar zijn alle aanvragen voorlopig afgewezen.

"We hebben verschillende aanvragen gehad van landen die een Grand Prix willen organiseren, maar we wilden aan alle huidige promoters duidelijk maken dat we er veel waarde aan hechten dat elke race speciaal is. Daardoor kunnen de fans blijven genieten van een unieke en onvergetelijke ervaring."

De voorlopige kalender:

25 maart: GP Australië (Melbourne)

8 april: GP China (Shanghai)

15 april: GP Bahrein (Sakhir)

29 april: GP Europa (Baku)

13 mei: GP Spanje (Barcelona)

27 mei: GP Monaco (Monaco)

10 juni: GP Canada (Montreal)

24 juni: GP Frankrijk (Le Castellet)

1 juli: GP Oostenrijk (Spielberg)

8 juli: GP Groot-Brittannië (Silverstone)

22 juli: GP Duitsland (Hockenheim)

29 juli: GP Hongarije (Boedapest)

26 augustus: GP België (Spa-Francorchamps)

2 september: GP Italië (Monza)

16 september: GP Singapore (Singapore)

30 september: GP Rusland (Sochi)

7 oktober: GP Japan (Suzuka)

21 oktober: GP Verenigde Staten (Austin)

28 oktober: GP Mexico (Mexico-stad)

11 november: GP Brazlië (Sao Paulo)

25 november: GP Abu Dhabi (Yas Marina)