Verstappen wil rest van seizoen 'harder blijven werken' dan andere teams

"Tot dusver is het seizoen misschien niet volgens plan gegaan of tenminste niet helemaal hoe we wilden dat het zou gaan, maar we moeten het beste van de huidige situatie proberen te maken", zegt de 19-jarige Verstappen maandag op zijn eigen site.

"We zijn constant aan het verbeteren, dat is altijd goed. Dan zien we op het eind van het seizoen of we het gat kunnen dichten. Op het moment moeten we gewoon hard blijven werken."

Verstappen viel acht dagen geleden in Montreal voor de derde keer dit seizoen uit, waardoor hij niet tevreden kan zijn over zijn eerste zeven Grands Prix van 2017. De Limburger staat voorlopig zesde in de WK-stand met 45 punten, 22 minder dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo.

Frustraties

In Canada liet Verstappen direct na de race zijn frustraties de vrije loop. "Dit is balen. Helemaal ruk. Het hele seizoen is het al ruk", zei hij.

Een week later kijkt de coureur van Red Bull Racing minder emotioneel vooruit naar de rest van het seizoen. "Op dit moment zijn wij zeker het derde team (na Mercedes en Ferrari, red.) en we moeten de teams voor ons bijhalen, dus dat is voor mij het doel: proberen onze achterstand goed te maken."

"We moeten harder blijven werken dan de rest, aangezien zij ook constant updates brengen. Het zal niet makkelijk zijn, maar we doen ons uiterste best."

De Grand Prix van Europa begint zondag om 15.00 uur in Baku. De eerste vrije trainingen in Azerbeidzjan zijn vrijdag.