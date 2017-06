Kubica ondanks succesvolle test niet op lijst Renault voor volgend seizoen

Een week geleden voedde Kubica zelf nog de geruchten over een terugkeer, nadat hij begin deze maand in Valencia een succesvolle test aflegde in een oude wagen van Renault.

De 32-jarige coureur, wiens Formule 1-carrière in 2011 abrupt stopte na een ernstig ongeluk, vertelde dat hij zich stap voor stap wilde te verbeteren en dat dat misschien tot een comeback zou kunnen leiden. "Ik wil in ieder geval meer gaan testen", zei Kubica. "Maar of dat kan, hangt niet alleen van mij af."

Abiteboul laat nu weten dat de Franse renstal geen concrete plannen heeft met Kubica. “We hebben getest, maar we wilden daardoor geen verwachtingen creëren, ook niet bij Robert zelf", aldus Abiteboul maandag tegen Motorsport.com.

"We moeten voorzichtig zijn, want iedereen houdt van Robert. Iedereen gunt hem het beste, maar dat moet niet leidden tot allerlei verwachtingen."

Fysiek

De test in Valencia, waar Kubica 115 rondes reed in een Formule 1-wagen van Renault uit 2012, was volgens Abiteboul vooral om een wens van Kubica uit te laten komen.

De Pool debuteerde in 2006 in de Formule 1 en won twee jaar later in dienst van Sauber in Canada zijn eerste Grand Prix. Een heftige crash aan het begin van 2011, waarbij Kubica bijna zijn arm verloor, zorgde ervoor dat meer succes uitbleef. "Maar de vraag bleef: is Robert nog in staat om in een Formule 1-wagen te rijden?", zegt Abiteboul.

"Wij hadden de middelen om antwoord te kunnen geven op die vraag. De test was onderdeel van het fysieke en het mentale herstel van Robert. Maar het doel van de test was niet om een verplichting te creëren."

Palmer

De speculatie over een comeback van Kubica, die de afgelopen jaren vooral rallyraces reed, waren ook het gevolg van de slechte prestaties van Jolyon Palmer dit seizoen bij Renault.

De Brit pakte nog geen punt voor de WK-stand en dus zou hij vervangen moeten worden. De andere coureur van Renault, de Duitser Nico Hülkenberg, veroverde tot dusver achttien punten.

"Er is discussie over de line-up voor volgend seizoen", erkent Abiteboul. "Het contract met Nico loopt nog lang door en de verbintenis met Jolyon duurt tot eind dit jaar. Als Robert een optie wordt, dan kunnen we gaan praten. Maar op dit moment staat hij niet op de lijst. Hij moet nog veel meer laten zien om wel op de lijst te komen."