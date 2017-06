Alles over GP Azerbeidzjan: 'Verstappen mogelijk in niemandsland'

Hamilton verkleinde twee weken geleden zijn achterstand op Vettel met dertien punten door de race in Canada te winnen. De Duitser van Ferrari eindigde als vierde in Montreal, waardoor hij in de WK-stand nog maar een voorsprong van twaalf punten heeft op de Brit van Mercedes.

In Canada lag Verstappen op koers voor een plek op het podium, maar zijn auto begaf het vanwege accuproblemen op het moment dat Nederlander op de tweede plaats reed.

Vorig jaar won de Duitser Nico Rosberg op het circuit van Baku vanaf pole position. De regerend wereldkampioen zette na vorig seizoen een punt achter zijn carrière. Vettel werd tweede in Azerbeidzjan. Hamilton, die vanaf plek tien startte, eindigde als vijfde. Verstappen kwam als achtste over de streep.

De race in Azerbeidzjan stond vorig jaar voor het eerst op de Formule 1-kalender, toen nog onder de naam Grand Prix van Europa. Dit jaar gaat de race 'gewoon' door het leven als de Grand Prix van Azerbeidzjan.

"We hebben het gevoel dat veel fans afgelopen zomer ontdekt hebben hoe nauw onze gemeenschap betrokken is bij Europese mentaliteit en we vinden het belangrijk om nu te benadrukken dat de race plaatsvindt in Azerbeidzjan. Vandaar deze naamswijziging", zo verklaarde Arif Ramihov, racedirecteur in Azerbeidzjan.

Circuit: Baku City Circuit

Aantal rondes: 51

Lengte circuit: 6,003 km

Aantal bochten: 20

Recordwinnaar: Nico Rosberg (2016)

Ronderecord: Nico Rosberg (Mercedes, 2016): 1.46,485

Rosberg viert zijn zege in Baku in 2016

De top tien van vorig jaar:

1. Nico Rosberg (Mercedes) 1.32.52,366

2. Sebastian Vettel (Ferrari) +16,696

3. Sergio Perez (Force India) +25,241

4. Kimi Raikonen (Ferrari) +33,102

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +56,335

6. Valtteri Bottas (Williams) +1.00,886

7. Daniel Ricciardo (Red Bull) +1.09,229

8. Max Verstappen (Red Bull) +1.10,696

9. Nico Hulkenberg (Force India) +1.17,708

10. Felipe Massa (Williams) +1.25,375

Kenner

Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos hoopt op meer spektakel in Baku dan vorig jaar. "Ze halen snelheden van 380 kilometer per uur en je hebt stukken die nog smaller zijn dan de smalste gedeeltes in Monaco. Je hebt eigenlijk van alles wat en dat zou toch voor vuurwerk moeten zorgen."

"De nieuwe eigenaren van Formule 1 zijn op zoek naar spectaculaire circuits. Niet alleen het circuit moet spectaculair zijn, ook de omgeving en de sfeer voor de fans. En de lay-out van het circuit in Baku ziet er op tv heel spectaculair uit door de smalle straatjes."

"Het is wel echt een 'power circuit', zoals ze dat noemen; de krachtbron speelt dus een grote rol. Ik denk dat de teams met een Mercedes-motor - Force India en Williams - zich in ieder geval met één auto kunnen mengen in de top zes. Dat is slecht nieuws voor Red Bull, dat normaal vrij makkelijk het derde team is, maar nu wel de druk zal gaan voelen van Force India en Williams."

Verstappen

"Max Verstappen kan met het pakket dat ze nu hebben bij Red Bull niet meedoen om de zege. Ze begonnen het seizoen met een 1-0 achterstand en lopen sindsdien een beetje achter de feiten aan."

"Ferrari en Mercedes hebben hun huiswerk beter gedaan op motorgebied. Renault, de motorleverancier van Red Bull, heeft wat steekjes laten vallen. Renault zal moeten doorpakken als Red Bull weer vooraan wil meestrijden. Ferrari heeft laten zien dat je het gat met Mercedes kan dichten. Dat was eerst ook ondenkbaar voor velen."

"Het is lastig als analist dit seizoen, omdat de races nogal onvoorspelbaar zijn. In Canada schoot Max uit de startblokken en kon hij in het begin van de race makkelijk de snelheid van Mercedes volgen. Zo slecht is zijn auto dus ook weer niet."

“Red Bull is onder aan de streep gewoon nog een topteam” Robert Doornbos

"Maar in Rusland was Max in niemandsland rondjes aan het rijden voor de vijfde plaats. Dat zou in Baku zomaar ook kunnen gebeuren als het rechte stuk heel bepalend wordt voor de rondetijden. Max moet gewoon lekker doorgaan met waar hij mee bezig is. Het balletje ligt nu bij het team om hem een betere auto te geven."

"En zo verkeerd zit je niet bij Red Bull. Dat lijkt nu wel zo, maar onderaan de streep is het gewoon een topteam. Red Bull is na Mercedes het meest dominante Formule 1-team van de afgelopen tien jaar."

"Je moet ervoor waken dat je niet de verkeerde keuze maakt. Het is nog te vroeg in het seizoen om te zeggen dat die inhaalslag er niet meer komt. Red Bull heeft vaak genoeg laten zien dat ze die inhaalslag nog kunnen maken. Ik zie Verstappen volgend jaar gewoon nog in een Red Bull zitten."

"Wie er uiteindelijk wereldkampioen wordt? Dan zet ik mijn geld toch op Hamilton. Maar het is goed voor de sport dat Ferrari aansluiting heeft gevonden bij Mercedes."

Programma

(Nederlandse tijd)

Vrijdag 23 juni

11.00 uur-12.30 uur: Eerste vrije training

15.00 uur-16.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 24 juni

12.00 uur-13.00 uur: Derde vrije training

15.00 uur-16.00 uur: Kwalificatie

Zondag 25 juni:

15.00 uur: Race

Tussenstanden wereldkampioenschap

Coureurs:

1. Sebastian Vettel (Ferrari, 141 punten)

2. Lewis Hamilton (Mercedes, 129 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 93 punten)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari, 73 punten)

5. Daniel Ricciardo (Red Bull, 67 punten)

6. Max Verstappen (Red Bull, 45 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 44 punten)

8. Esteban Ocon (Force India, 27 punten)

9. Carlos Sainz (Toro Rosso, 25 punten)

10. Felipe Massa (Williams, 20 punten)

Constructeurs:

1. Mercedes (222 punten)

2. Ferrari (214 punten)

3. Red Bull (112 punten)

4. Force India F1 (71 punten)

5. Toro Rosso (29 punten)

6. Williams (22 punten)

7. Renault (18 punten)

8. Haas (15 punten)

9. Sauber (4 punten)

10. McLaren Honda (0 punten)

Volgende race: GP Oostenrijk, 9 juli, Red Bull Ring