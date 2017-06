Horner houdt hoop op updates motor voor Red Bull-wagen Verstappen

"Ik geloof niet dat Renault het voor dit jaar al heeft opgegeven", zegt Horner woensdag in een interview met Formula1.com. "Dat hebben ze ons zelf verteld. Dus we blijven daar scherp op letten."

Het interview met Horner volgt op kritische uitspraken van Verstappen afgelopen maandag. De 19-jarige Nederlander reed zondag bij de Grand Prix van Canada op de tweede plaats toen hij door motorproblemen uitviel. Bovendien is de motor in de RB13 veel minder snel dan die van concurrenten Ferrari en Mercedes.

"Ik wil winnen en ik denk dat dat met dit team kan. De auto is nu ook een stuk beter dan aan het begin van dit seizoen", zei Verstappen, die desondanks niet tevreden is omdat de ontwikkeling van de motor hem niet snel genoeg gaat.

"Op dit moment komt er niks en daar maak ik me zorgen om. Dat was namelijk wel beloofd. Er is weinig gekomen qua updates en dat is enorm balen, ook richting volgend jaar."

Azerbeidzjan

Horner benadrukt nu dat het een besluit is van Renault dat de updates langer op zich laten wachten. Hij zegt daarnaast niet verrast te zijn. "Niets kan me tegenwoordig nog verrassen. Maar we pakken alles aan als het kan. Liever eerder dan later."

Voor de komende twee Grands Prix, in Azerbeidzjan (25 juni) en in Oostenrijk (9 junj), worden nog geen updates verwacht, zo vertelt Horner. "We wisten dat het voor Canada een moeilijk verhaal zou zijn, evenals voor de twee races erna in Azerbeidzjan en Oostenrijk. Er verandert op korte termijn eigenlijk niks voor ons."

Positief voor Horner en Red Bull is dat Ricciardo, in tegenstelling tot Verstappen, de laatste weken tot goede prestaties kwam. De Australiër werd drie keer achter elkaar derde. Horner: "We zullen blijven pushen en het was goed te zien dat we in de laatste drie races progressie hebben laten."