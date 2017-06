Verstappen maakt zich zorgen over volgend seizoen

Verstappen vecht al het hele seizoen met de RB13 om maximaal de vijfde plaats, achter de coureurs van Mercedes en Ferrari. Zondag leek hij bij de Grand Prix van Canada op weg naar de tweede plaats, maar hij viel uit door technische problemen.

"Ik wil winnen en ik denk dat dat met dit team kan", zei de 19-jarige coureurs bij het programma Peptalk op Ziggo Sport. "De auto is nu ook een stuk beter dan aan het begin van dit seizoen."

Toch gaat het Verstappen qua ontwikkeling niet snel genoeg. Met name op het gebied van vermogen komt de Renault-motor veel tekort ten opzichte van de concurrentie.

"Op dit moment komt er niks en daar maak ik me wel zorgen om. Dat was namelijk wel beloofd. Er is weinig gekomen qua updates en dat is enorm balen. Ik maak me zorgen voor volgend jaar."

Furieus

Verstappen was zondag na de race al furieus door zijn uitvalbeurt. Hij omschreef zijn seizoen toen als 'helemaal ruk'.

Een dag later was de Limburger naar eigen zeggen wel wat gekalmeerd. "Ze snappen bij het team dat het allemaal niet fijn is. Ze hebben sorry gezegd. Dit heb je soms."

Wel heeft hij kunnen genieten van zijn start, waarbij hij liefst drie coureurs wist te passeren. "Ik voelde meteen de grip toen ik de koppeling los liet. Daardoor kon ik eerder op het gas en die jongens inhalen."

De volgende Grand Prix van het seizoen wordt op 25 juni verreden in Baku.