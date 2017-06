Vettel verwijt Verstappen niets na afgebroken voorvleugel bij GP Canada

"We gingen met drie auto's naast elkaar de bocht in, eigenlijk was daar geen ruimte voor. Max ging buitenom en ik zat waarschijnlijk in zijn dode hoek, hij kon me niet zien", zei Vettel, die vorig seizoen zowel op de baan als verbaal een aantal stevige aanvaringen had met de jonge Nederlander.

Volgens Vettel had Verstappen geluk. "Hij zal het niet met opzet hebben gedaan. Max schampte met zijn achterwiel mijn voorvleugel. In negentig procent van zulke gevallen krijg je dan een lekke band, maar hij had geluk."

Overigens viel Verstappen even later vanaf de tweede positie alsnog uit vanwege een accuprobleem.

Safetycar

Vettel reed een paar ronden achter de safetycar rond met een beschadigde voorvleugel. Toen de race weer werd vrijgegeven en iedereen het gaspedaal mocht indrukken, vloog nog een deel van de vleugel er af en moest Vettel de pits in om het onderdeel te vervangen. Daardoor belandde de Ferrari-coureur helemaal achteraan het veld.

"Achter de safeteycar reden we zo langzaam dat ik de schade niet voelde. Balen, want anders hadden we op dat moment een pitsstop kunnen maken."

De WK-leider werkte zich vervolgens van de achttiende plaats nog op naar de vierde plek, waardoor hij de schade ten opzichte van winnaar Lewis Hamilton beperkt hield. Vettel heeft nog twaalf punten voorsprong op de Brit in de WK-stand.

Op 25 juni staat met de Grand Prix van Azerbeidzjan de volgende race op het programma.