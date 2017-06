Teambaas Horner denkt dat tijd voor Verstappen snel zal aanbreken

"Het is erg zwaar voor Max, maar ik weet zeker dat zijn tijd snel aan zal breken", zegt Horner op de website van Red Bull.

Verstappen kende zondag een uitstekende start in Montreal en klom van de vijfde naar de tweede plek achter de uiteindelijke winnaar Lewis Hamilton. In de elfde ronde begaf de wagen van Verstappen het plotseling. Horner vermoedde dat het aan een probleem aan de energietoevoer te wijten was.

Vooraf had Horner geen hoge verwachtingen van zijn team. Vanwege de lage downforce op het ciruit in Canada voorspelde de Brit dat zijn team het Mercedes en Ferrari niet lastig zou kunnen maken. Datzelfde zei Horner over de komende Grands Prix in Azerbeidzjan en Oostenrijk.

Positief

"Dat we uit Montreal vertrekken met een podiumplaats is een erg positief resultaat. Dit is voor ons een van de meer uitdagende circuits. Daniel heeft het fantastisch gedaan, hij heeft echt foutloos gereden ondanks de enorme druk van de Force India's en Ferrari's achter hem."

Op 25 juni staat wordt in Azerbeidzjan de volgende Grand Prix van het seizoen verreden.