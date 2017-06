Horner denkt dat Verstappen domper in Canada snel van zich af kan zetten

"Dat komt wel goed. Ik snap dat hij er nu stevig de balen van heeft. Het is de tweede race op rij dat Max het podium in zicht heeft en ernaast grijpt, terwijl hij er zelf niks aan kan doen. Maar over een paar dagen zal hij er anders naar kijken", stelt Horner maandag tegenover de NOS.

Verstappen moest in Montreal zijn auto al na elf ronden aan de zijkant van de baan parkeren, omdat de RB13 er bij het acceleren na een bocht er plotseling mee ophield. Horner gist nog naar de exacte oorzaak van het uitvallen van zijn pupil.

"Dat is onze motorenleverancier Renault aan het onderzoeken. We weten bijna zeker dat het accu-gerelateerd is omdat niets het meer deed. Het doet ons denken aan een probleem dat we een paar keer eerder hebben meegemaakt. Daniel Ricciardo is er in de Grand Prix van België een paar jaar geleden door stilgevallen. Maar ik vrees dat we de auto helemaal moeten strippen om te zien of ons vermoeden klopt."

Horner vindt dat Verstappen ondanks zijn reactie van zondag, toen hij zei dat het het hele seizoen al ruk gaat, goed omgaat met de recente tegenslagen in de Formule 1.

"Hij wordt steeds beter en ook tegenslagen maken je sterker. Max is een intelligente jongen en ik weet zeker dat hij straks de positieve kanten van dit weekend gaat zien. Ik zie veel progressie bij Max. Hij maakt bijna geen fouten en z'n kwalificatietrainingen zijn veel beter dan vorig jaar. Hij is een veel completere coureur dan vorig seizoen. Helaas zien we dat nog niet in de WK-stand omdat hij veel pech heeft gehad."

Start

Horner genoot wel van de fantastische start die Verstappen had op het Circuit Gilles Villeneuve. De Nederlander gaf Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas en Sebastian Vettel het nakijken en kwam achter leider Lewis Hamilton terecht.

"Die waren magisch. Geweldige timing, heel gedurfd en die move bij Vettel buitenom was heel stoer. Ik denk dat Sebastian hem niet eens heeft zien komen. Die was duidelijk aan het focussen op Bottas en keek naar de verkeerde kant. Max raakte Vettels voorvleugel weliswaar heel lichtjes met z'n achterband, maar dat heeft hij zelfs niet eens gemerkt. Het was trouwens niet alleen een goede start. In de ronden die volgden kon Max die tweede positie relatief makkelijk vasthouden."

Horner bestrijdt de stelling dat het seizoen van Red Bull al mislukt is, ondanks dat de Oostenrijkse renstal nog altijd op haar eerste zege van het seizoen wacht.

"We gaan echt de goede kant op. Besef dat Montreal een powercircuit is dat ons niet geweldig ligt, vanwege de lange rechte stukken. Toch pakken we hier met Ricciardo een podiumplek. Dat geeft de burger moed. Ik zie ook echt dat we grote stappen hebben gezet sinds de tegenvallende seizoensstart. En we hebben nog twee derde te gaan. Wij gaan echt nog vechten voor GP-zeges dit jaar."