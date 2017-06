Kubica denkt na geslaagde test aan terugkeer in Formule 1

In eerste instantie werd de test van Kubica voor de Franse renstal afgedaan als een privé-aangelegenheid. Hij reed 115 ronden op het circuit van Valencia.

"Maar door de test heb ik het gevoel gekregen dat ik meer kan. Ik wil meer testen, maar dat hangt niet alleen van mij af. Hopelijk krijg ik de kans om me stap voor stap te verbeteren en misschien komt het dan tot een terugkeer", zegt Kubica zondag tegen Sky Sports.

Kubica gold als een groot talent in de Formule 1, waarin hij in 2006 debuteerde. Twee jaar later won hij in dienst van Sauber in Canada zijn eerste Grand Prix, maar door de heftige crash begin 2011 bleef meer succes uit.

De coureur reed met een rallywagen tegen een vangrail en die ging dwars door zijn auto heen. Hij raakte zo ernstig gewond aan zijn been, arm en hand dat de verwachting was dat hij nooit meer in een Formule 1-auto zou stappen. De afgelopen jaren reed hij wel weer rallywedstrijden.

Palmer

De test van dinsdag, met een Renault uit 2012, maakte Kubica ervan bewust dat hij toch nog in een Formule 1-wagen kan rijden, ook al heeft hij als gevolg van zijn ongeluk minder kracht in zijn arm.

"Ik ben trots dat ik dit nog steeds kan en dat over een afstand die langer is dan bij een Grand Prix", aldus Kubica. "Fysiek kon ik het aan. Het voelde goed om weer in een Formule 1-wagen te rijden."

De test van Kubica zorgde al voor speculatie, omdat Renault met Jolyon Palmer een coureur heeft die dit seizoen zeer slecht presteert. De Brit pakte nog geen punt voor de WK-stand en dus zou hij vervangen moeten worden. De andere coureur van Renault, de Duitser Nico Hulkenberg, veroverde tot dusver vier punten.

Zondag start Palmer bij de Grand Prix van Canada vanaf de vijftiende plaats. Hülkenberg zette zaterdag bij de kwalificaties de tiende tijd neer.