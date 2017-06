Verstappen 'best tevreden' ondanks problemen in tweede trainingssessie

De 19-jarige Verstappen moest zijn RB13 in de tweede vrije training een kwartier voor tijd langs de kant zetten nadat hij stilviel vanwege mankementen aan de versnellingsbak. Daardoor kwam de Nederlander niet verder dan de vijfde tijd in Montreal.

Zijn teamgenoot bij Red Bull, Daniel Ricciardo, kon zelfs maar acht rondjes rijden op het Circuit Gilles Villeneuve. "Ik weet niet wat het was, dat moeten we nog onderzoeken", zegt Verstappen tegen de verzamelde Nederlandse pers in Canada.

"Het is natuurlijk niet fijn om zo te beginnen en geen fantastische start van het weekend. Maar over wat ik wel heb kunnen laten zien, was ik best tevreden."

De Limburger weigert daarom te wanhopen. "Daarvoor ging het goed, we zaten dicht bij de top vier. En dat op een baan waar we het normaal lastig hebben met al die rechte stukken. Daar kunnen we dus tevreden mee zijn. De auto werkt goed met de nieuwe updates."

'Niet snel genoeg'

Een podiumplek in Canada ligt echter niet in de lijn der verwachting volgens Verstappen. De Limburger legt zich erbij neer dat Red Bull als de best of the rest om de plekken achter Ferrari en Mercedes moet strijden.

"Zo is het al het hele seizoen en dat verandert ook niet direct. Daar proberen we het beste van te maken", aldus Verstappen, die in de tweede trainingssessie maar vier tienden van een seconde moest toegeven op de snelste tijd van Kimi Raikkonen.

Dat zal echter niet genoeg zijn om het de twee dominante teams zondag lastig te maken, verwacht hij. "Nee, op deze baan is dat lastig. We zijn echt niet snel genoeg om Mercedes en Ferrari te verslaan. In de kwalificatie gooien ze hun motoren straks helemaal open en snellen ze bij ons weg."

Zaterdag om 16.00 uur is de derde en laatste trainingssessie in Montreal, drie uur later gevolgd door de kwalificatie. De race begint zondag om 20.00 uur op het Circuit Gilles Villeneuve.