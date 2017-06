Pool Kubica maakt zes jaar na crash rentree in Formule 1-auto

De inmiddels 32-jarige Kubica was tussen 2006 en 2010 actief in de Formule 1 en moest zijn carrière noodgedwongen beëindigen na een heftig ongeluk bij een rally in februari 2011.

Bij de crash in aanloop naar het nieuwe seizoen van dat jaar liep Kubica ernstige verwondingen op aan zijn been, arm en hand. De verwachting was dat hij nooit meer in een Formule 1-auto zou stappen. Hij reed in de afgelopen jaren wel rallywedstrijden.

Kubica boekte zijn grootste succes als Formule 1-coureur in 2008, toen hij in dienst van BMW Sauber de Grand Prix van Canada won. Daarmee was hij de eerste Poolse racewinnaar ooit.

In totaal eindigde hij twaalf keer op het podium. In 2008 werd hij bovendien vierde in de strijd om de wereldtitel. Tijdens zijn laatste jaar als Fomule 1-coureur reed Kubica in dienst van Renault. Of de Pool werkt aan een rentree is niet bekend.

Canada

Momenteel bereidt Renault zich met coureurs Nico Hülkenberg en Jolyon Palmer voor op de Grand Prix van Canada. Op het Circuit Gilles Villeneuve wordt zondag de zevende race van het seizoen verreden.

Hülkenberg pakte tot dusver veertien punten en staat elfde in de WK-stand. Palmer wist nog geen punten te vergaren en bezet plek zestien.

Ferrari-coureur Sebastian Vettel leidt met 129 punten, voor Mercedes-rijders Lewis Hamilton (104) en Valtteri Bottas (75). Max Verstappen (Red Bull Racing) is met 45 punten de huidige nummer zes.