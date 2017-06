Alonso heeft zin om zijn 'gewone' baan weer op te pakken

De 35-jarige Alonso maakte bij zijn debuut op de Indianapolis Motor Speedway direct grote indruk, maar haalde de finish niet. In de slotfase begaf de Hondamotor het achterin zijn wagen.

"De Indy 500 was een geweldige ervaring. Het was fantastisch om een compleet andere rijstijl te ervaren. Maar ik ben nu klaar om terug te gaan naar mijn 'gewone' baan en terug te keren in de Formule 1", zegt de coureur van McLaren tegen Autosport.

Punten pakken op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal zit er niet in, vreest Alonso. "De layout is erg gericht op vermogen. De baan ligt onze auto dus lang niet zo goed als de krappe, langzame bochten in Monaco." Alonso werd tijdens die race vervangen door Jenson Button.

Bouillier

Ook teambaas Eric Bouillier verwacht geen heldenrol voor het topteam van weleer. "De kans is niet groot dat we hier groots gaan uitpakken, maar we gaan uiteraard ons best doen het maximale eruit te halen. We moeten elke kans die we krijgen pakken."

De mogelijkheid bestaat dat de wereldkampioen van 2005 en 2006 in Canada net als teamgenoot Stoffel Vandoorne in Canada over een verbeterde krachtbron kan beschikken. Volgens Honda-chef Yusuke Hasegawa wordt het echter erg kort dag.

McLaren wacht na zes Grands Prix nog altijd op de eerste punten in het WK. Bij de Grand Prix van Monaco leek Vandoorne op weg naar een punt, maar hij belandde in de slotfase in de vangrai.