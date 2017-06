Horner verwacht dat Red Bull het moeilijk krijgt in komende drie races

De verwachting is dat de races in Canada, Azerbeidzjan en Oostenrijk Red Bull minder goed zullen liggen omdat hun rijders Max Verstappen en Daniel Ricciardo slechter uit de verf komen op circuits met lage downforce dan op banen waarop de neerwaartse kracht hoog is.

Red Bull toonde de afgelopen weken na een moeizame seizoensstart wel aan aan de betere hand te zijn. Ricciardo werd in zowel Spanje als Monaco knap derde.

"Ik denk dat we de auto steeds beter begrijpen", beaamt Horner tegenover Autosport.com. "We hebben veel aan de auto verbeterd en dat betaalt zich nu uit."

Toch ziet de 43-jarige Brit met name de eerstkomende twee races met angst en beven tegemoet. "Ik maak me een beetje zorgen over Montreal en Bakoe, omdat die circuits totaal anders zijn dan Monaco en Barcelona."

"De komende drie races worden gewoon zeer moeilijk voor ons. Zij worden op Monza na onze grootste uitdaging op deze kalender."

Pijpleiding

Als Red Bull er in Canada, Azerbeidzjan en Oostenrijk wel in slaagt om goed voor de dag te komen, dan belooft dat volgens Horner veel voor de rest van het seizoen.

"Er zit nog heel wat bij ons in de pijpleiding, dus als we daar oké kunnen presteren, dan mogen jullie van ons een sterkere tweede seizoenshelft verwachten."

Red Bull bezet op dit moment de derde plaats in de WK-stand voor constructeurs. De formatie verzamelde in de eerste zes races van het jaar 'slechts' 97 punten. De achterstand op Ferrari (196 punten) en Mercedes (179 punten) is daarmee al fors te noemen.