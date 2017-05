Horner vindt dat Red Bull na kleine update in Monaco beter presteerde

Red Bull moest het in de eerste vijf races van het seizoen steeds afleggen tegen Ferrari en Mercedes, maar dankzij verbeteringen aan de wagen begint het team volgens Horner steeds beter te presteren.

"Beide auto's hebben de finish gehaald en Daniel stond zelfs op het podium. Dat is een resultaat dat erg veel vertrouwen geeft", zegt Horner op de website van Red Bull.

"De auto's hebben een nieuwe stap gezet hier in Monaco. ExxonMobil heeft een upgrade aangebracht aan de motorolie, opnieuw een verbetering die onze auto stapsgewijs sneller maakt. We kijken nu al uit naar de race in Montreal."

Met de derde en vijfde plaats presteerde Red Bull voor het eerst dit seizoen beter dan Mercedes, dat vierde (Vatteri Bottas) en zevende (Lewis Hamilton) werd.

Verstappen

Verstappen werd zondag het slachtoffer van de teamtactiek. De 19-jarige Nederlander werd tot zijn eigen onvrede vroeg de pits ingehaald in Monaco, waar inhalen op het krappe stratencircuit vrijwel onmogelijk is.

Als reactie op de stop van Verstappen liet Mercedes ook Bottas zijn pitstop maken. De Fin bleef Verstappen nipt voor. Ricciardo, die het eerste deel van de race achter die twee had gereden, had daardoor vrij baan en kon enkele snelle ronden klokken.

Na zijn pitstop kwam de Australiër als derde de baan op en die plek hield hij vast tot de finish. De race werd gewonnen door Ferrari-coureur Sebastian Vettel voor teamgenoot Kimi Raikkonen. "Ricciardo heeft erg sterk gereden, vooral de rondes rondom de pitstops hebben de race voor hem gemaakt", zag Horner.

De teamtactiek leverde volgens de Britse teambaas het maximale resultaat op. "We kozen ervoor om Max snel te laten stoppen en het scheelde heel weinig of hij was Valtteri voorgebleven. Daarna kon Daniel wel voor Bottas blijven en zo het podium veiligstellen."

De volgende Grand Prix is op 11 juni in Canada.