Teleurgestelde Verstappen snapt niets van timing van pitstop

Het duurde even voor de 19-jarige Limburger zich na de race bij de pers meldde. Verstappen was tijdens de race al woedend over de beslissing van zijn team om hem veel eerder naar binnen te halen. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo profiteerde en eindigde als derde.

"Het is nu klaar. Ik kan er niets meer aan veranderen", zei Verstappen een uur na de race tegen Ziggo Sport. Hij voegde daaraan toe inmiddels wat te zijn afgekoeld.

De coureur werd als eerste van de toppers naar binnen geroepen voor een pitstop. Het team hoopte daarmee dat hij de voor hem rijdende Valtteri Bottas kon verrassen, maar de coureur van Mercedes behield zijn vierde plaats.

Timing

Wat Verstappen betreft had de timing van die stop beter gekund. "Ik had niet verwacht dat we zo vroeg zouden stoppen. Stel dat we Bottas hadden gepakt, dan nog hadden we achter Sainz gezeten. Ik snapte het niet helemaal. Maar ik kan er nog even over doorgaan, maar dat heeft geen zin."

Ook baalde Verstappen dat zijn stop trager ging dan gehoopt. "Die was een tiende of zes trager dan die van Bottas. Dat is niet ideaal. Ik weet ook niet goed wat ik moet zeggen. Ik ben enorm teleurgesteld."

Het was wel de eerste keer dat Verstappen de GP van Monaco tot het einde bracht. In 2015 knalde hij bij zijn debuut achterop Romain Grosjean, terwijl hij vorig jaar in de vangrail belandde. "Het enige positieve is dat we punten hebben gepakt", besloot Verstappen.