Verstappen eindigt als vijfde bij GP Monaco, zege voor Vettel

Daniel Ricciardo, teamgenoot van Verstappen, mocht als nummer drie mee naar het podium. De Australiër wist te profiteren van een vroege stop van Verstappen en Valtteri Bottas en wist het tweetal op die manier voor te blijven.

De race werd in de slotfase opgeschrikt door een crash van Pascal Wehrlein. De Duitser van Sauber werd door de eenmalig teruggekeerde Jenson Button aangetikt, waarna de Sauber op de zij in de vangrail belandde. Wehrlein gaf snel aan in orde te zijn en kon zijn auto snel verlaten.

Voor beide coureurs was de race daarmee uiteraard gedaan. Het incident leidde ertoe dat de safetycar de baan op kwam. Verstappen besloot daarop nog een tweede keer naar binnen te gaan, maar dat leverde hem in de resterende twaalf rondes geen posities winst op.

Bottas

De 19-jarige Limburger, gestart vanaf de vierde plek, was in de 33e ronde al als eerste van de topcoureurs naar binnen gegaan. Verstappen hoopte op die manier Bottas te kunnen passeren. De Fin van Mercedes ging een ronde later naar binnen en wist Verstappen net voor te blijven.

Ricciardo bleek de lachende derde. De Australiër kreeg vrij baan en klokte enkele snelle rondes achter elkaar. Toen hij na zijn stop terug de baan op keerde had hij een ruime voorsprong op Bottas en Verstappen.

De Limburger reageerde ontstemd op de boordradio. "Wat een drama", riep hij, gevolgd door enkele krachttermen. Verstappen slaagde er in het restant van de race niet in om Bottas nog te passeren, waardoor hij zich tevreden moest stellen met de vijfde positie.

Raikkonen verloor op dezelfde manier de leiding. De Fin, die vanaf pole position de leiding had behouden, ging vijf rondes eerder naar binnen dan Vettel. De Duitser klokte enkele snelle rondes en bleef zijn teamgenoot daardoor voor.

Safetycar

Door de safetycar kwam het hele veld weer bij elkaar. Verstappen zat bij de herstart op de staart van de wagen van Bottas, maar wist de Fin niet te passeren. Vooraan werd de leidende positie van Vettel niet meer bedreigd.

Op die manier bleek de strategie bepalend voor de uitslag van de race. Het is op Monaco sowieso al lastig in te halen en dat bleek zondag wederom. Op de start na, die voor alle coureurs probleemloos verliep, waren er op de baan geen positiewisselingen.

Wel belandden Marcus Ericsson (Sauber) en Stoffel Vandoorne (McLaren) in de slotfase nog in de bandenstapel in de eerste bocht, waardoor hun race ten einde was. Ook Daniil Kvyat (Toro Rosso) en Lance Stroll (Williams) haalden de eindstreep niet.

Door zijn derde zege van het seizoen breidt Vettel zijn leidende positie in de WK-stand verder uit. De Duitser profiteerde optimaal van de slechte kwalificatie van zijn concurrent Lewis Hamilton, die als dertiende van start ging en - door lang door te rijden - als zevende eindigde. Het verschil tussen beide rivalen is nu 25 punten.

De volgende Grand Prix is over twee weken in Canada.