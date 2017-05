Teleurgestelde Hamilton gist naar oorzaak van slechte kwalificatie

De Britse coureur van Mercedes slaagde er mede door problemen aan zjin auto niet in Q2 te overleven omdat zijn laatste run werd afgebroken wegens een crash van McLaren-rijder Stoffel Vandoorne.

Hamilton profiteerde nog wel van straffen van diezelfde Vandoorne en diens teamgenoot Jenson Button, waardoor de drievoudig wereldkampioen zondag bij de race als twaalfde van start gaat.

Wat er precies aan zijn auto mankeerde is ook voor Hamilton nog een raadsel. "Ik weet niet wat er aan de hand is, ik kan de vinger niet op de zere plek leggen. Ik ben enorm teleurgesteld", zei de huidige nummer twee in de WK-stand.

"Ik had wat pech met de gele vlaggen aan het einde van Q2. Ik had de snelheid om de top tien te halen, al was het behoorlijk moeilijk geworden om bij de beste vijf te eindigen. De ronde van Valtteri Bottas (Hamiltons teamgenoot, red.) bewijst dat de auto niet slecht is, dus we moeten uit zien te vinden wat er gebeurd is."

Ferrari

Voor Hamilton zit er niets anders op dan afwachten en hopen dat zondag, wanneer om 14.00 uur de race van start gaat, de problemen aan zijn wagen zijn opgelost.

"We hebben heel hard gewerkt om een oplossing te vinden, dus ik baal dat ik niet mee kon strijden om de pole. Het is echter wat het is", aldus de drievoudig wereldkampioen.

De kwalificatie pakte wel goed uit voor Ferrari. Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel veroverden de eerste twee startposities. Bottas completeerde de top drie. Max Verstappen (Red Bull Racing) moest genoegen nemen met de vierde plek.