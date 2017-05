Raikkonen blijft nuchter na eerste pole position sinds 2008

"Het ging best lekker vandaag", zei de 37-jarige Fin van Ferrari gelijk na afloop. "Het is altijd lastig om hier een goede ronde te rijden, omdat het vaak druk is en natuurlijk smal."

Sebastian Vettel maakte het feestje van de Italiaanse renstal compleet door achter Raikkonen de tweede tijd neer te zetten. Laatstgenoemde had dan ook de nodige complimenten over voor zijn team.

"Het was zeker niet makkelijk dit weekend, maar we hebben het voor elkaar gekregen om de auto op het juiste moment precies goed afgesteld te hebben."

Leuk

Het ging volgens Raikkonen allesbehalve van een leien dakje. "Het is moeilijk om hier in je ritme te komen en om de banden te laten werken. Daar hadden we veel problemen mee, maar gelukkig lukte het om het voor elkaar te krijgen. Het was leuk vandaag."

Raikkonen kon een succesje ook wel gebruiken. De Scandinaviër kwam dit seizoen vooralsnog niet verder dan een derde plaats bij de Grote Prijs van Rusland. De laatste keer dat hij vanaf de eerste plaats mocht starten was negen jaar geleden bij de Grand Prix van Frankrijk.