Verstappen tevreden met 'realistische' vierde plek in kwalificatie Monaco

"Dit is gewoon een prima kwalificatie", zei Verstappen zaterdag bij Ziggo Sport. "We moeten realistisch zijn. Ferrari is hier gewoon de snelste en ook Mercedes blijft ons normaal gewoon voor."

Verstappen start zondag wel voor Lewis Hamilton. De Brit van Mercedes kreeg het niet voor elkaar om in de tweede sessie een snelle ronde te klokken en moet zich tevredenstellen met de veertiende tijd.

"Ze hadden het bij Mercedes het hele weekend al lastig", zag Verstappen. "Als je je niet lekker voelt op deze baan is dat niet fijn. Dat bleek wel."

Touché

De Limburger hoopt dat zijn race nu wat langer duurt dan twee weken geleden bij de Grand Prix van Spanje. Toen kwam hij na een touché met Kimi Raikkonen en Bottas niet door de eerste bocht.

"We moeten gewoon een goede start maken en dan zien we het wel. Het is een kwestie van uit de problemen blijven en de race uitrijden. De auto's voor ons zijn redelijk snel. Die ga je niet zomaar inhalen."

Verstappen moest er wel om lachen dat Raikkonen voor het eerst sinds 2008 vanaf pole position vertrekt. "Volgens mij was ik toen 11 ofzo."