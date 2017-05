Wolff vindt Hamilton 'ander persoon' geworden na vertrek van Rosberg

"Lewis heeft afgelopen winter zijn persoonlijkheid op een erg indrukwekkende wijze ontwikkeld. Hij kwam als een ander persoon terug", aldus Wolff zaterdag tegenover Motorsport.com.

Hamilton had het in het voorbije seizoen geregeld aan de stok met Rosberg. In de Grands Prix van onder andere Barcelona en Oostenrijk reden beide kemphanen elkaar zelfs van de baan. Desondanks ging Rosberg er met de wereldtitel vandoor, waarna hij er gelijk voor koos om zijn Formule 1-loopbaan te beëindigen.

"De dynamiek tussen Lewis en Nico ging van vriendschap naar rivaliteit, van rivaliteit naar controverse en van controverse naar vijandigheid", legt Wolff uit.

"En omdat zij zo’n essentiële rol in het team speelden, heeft dat een effect op iedereen. Uiteindelijk moest deze situatie continu gemanaged worden. Uiteindelijk krijg je twee aparte kanten van de pitbox en dat voedt de rivaliteit. Dat is gestopt."

Respect

Met Valtteri Bottas als nieuwe teamgenoot voelt Hamilton zich volgens Wolff meer dan ooit verantwoordelijk voor de sportieve resultaten van Mercedes.

"Wat mij is opgevallen is dat hij zich niet gedraagt als ingehuurde coureur maar hij is een teamlid geworden. Hij voelt zich onderdeel van het team en begrijpt hoe het team handelt en we helpen elkaar. Deze situatie helpt Valtteri ook. Zij respecteren elkaar en kunnen goed met elkaar overweg. Er is geen controverse, maar juist veel respect."

Wolff stelt dan ook dat Bottas een uitstekende vervanger is van Rosberg. "Nico pushte Lewis tot de limiet en samen pushten zij het team. En daar kwamen sterke resultaten uit voort. Als de één een slechte dag had, dan hielp de ander mee."

"Nico was technisch goed onderlegd, dus hij wordt gemist, maar we hebben de beste kandidaat om in zijn voetsporen te treden. Valtteri is erg rationeel, hij is intelligent, heeft veel ervaring – meer dan tachtig races in de F1 – en heeft aangetoond snel te zijn."