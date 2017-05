Verstappen klokt vierde tijd bij derde vrije training in Monaco

Verstappen kwam op ultrasofts tot een rondetijd van 1.12,940. Naast Vettel en zijn teamgenoot bij Ferrari Kimi Raikkonen (1.12,740) was ook Mercedes-coureur Valtteri Bottas (1.12,830) nog sneller dan de 19-jarige Limburger.

Voor Verstappen is het zijn snelste tijd in de drie vrije trainingen. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo van Red Bull Racing had vlak voor het einde van de derde training technische problemen. Hij klokte uiteindelijk de zesde tijd (1.13,392).

Even daarvoor was Esteban Ocon al gecrasht. De coureur van Force India botste tegen de vangrail nadat zijn rechter voorwiel afbrak. Ocon lijkt geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen, maar zijn auto is zwaar beschadigd.

Hamilton

Lewis Hamilton, die de GP van Monaco vorig jaar nog op zijn naam schreef, kwam in de derde vrije training tot een tijd van 1.13,230, goed voor de vijfde plek.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco begint zaterdag om 14.00 uur. De race gaat zondag op diezelfde tijd van start.

Jenson Button moet achteraan starten in Monaco. De coureur van Honda, die dit weekend invalt voor Fernando Alonso, krijgt een gridstraf van vijftien plekken omdat zijn team aan de motor heeft gesleuteld.

