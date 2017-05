Derde tijd Verstappen tijdens eerste vrije training in Monaco

Verstappen, die in zijn Red Bull de hele sessie op ultrasofts reed, noteerde een tijd van 1.13,771. Hamilton reed zijn snelste ronde eveneens op ultrasofts in 1.13,425.

Verder was alleen Ferrari-coureur Sebastian Vettel sneller dan Verstappen. De Duitser, die in de WK-stand na vijf Grands Prix leidt met 104 punten, klokte in 1.13,621 zijn beste rondetijd in Monaco.

De vrije training verliep niet geheel vlekkeloos voor Verstappen. De 19-jarige Limburger stond lange tijd in de pitstraat door schade aan de vloer van zijn auto en reed zodoende 31 ronden. Red Bull Racing-collega Daniel Ricciardo was met 44 ronden juist het meest productief.

Achter Verstappen completeerden Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas (1.13,791) en Ricciardo (1.13,845) de top vijf. Kimi Raikkonen van Ferrari kwam tot de zevende tijd in 1.14,164. Toro Rosso-coureurs Daniil Kvyat en Carlos Sainz en Force India-rijders Sergio Perez en Esteban Ocon behoorden ook tot de beste tien.

Button

Jenson Button maakte zijn rentree bij McLaren als vervanger van Fernando Alonso, die in Amerika is voor de Indy 500. Button nam de tijd om te wennen aan zijn auto en reed op safe de veertiende tijd. Nico Hülkenberg (Renault) en Marcus Ericsson (Sauber) verschenen door technische problemen niet op het circuit.

Donderdagmiddag is om 14.00 uur de tweede vrije training. De laatste oefensessie staat zaterdag om 11.00 uur gepland, waarna drie uur later de kwalificatie begint. De race gaat zondag om 14.00 uur van start.

Verstappen haalde in zowel 2015 als 2016 door een crash de finish niet in Monaco. Vorig jaar ging de zege naar Lewis Hamilton nadat zijn Mercedes-teamgenoot Nico Rosberg in de eerdere drie edities de winst had gepakt.