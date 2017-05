Alles over GP Monaco: 'Monte Carlo is de Super Bowl van de Formule 1'

Vorig jaar won Mercedes-coureur Lewis Hamilton op het Monegaskische circuit, door op de natte straten Daniel Ricciardo en Sergio Perez achter zich te houden. Max Verstappen viel in de 34e ronde uit namens Red Bull Racing.

De GP van Monaco vormt samen met de Indianapolis 500 en de 24 Uur van Le Mans de zogeheten 'Triple Crown' van de autosport. Slechts één persoon in de geschiedenis won deze officieuze titel, de Brit Graham Hill.

McLaren-coureur en oud-wereldkampioen Fernando Alonso slaat de Grand Prix in Monte Carlo dit seizoen over, zodat hij mee kan doen aan de Indianapolis 500. Mocht de Spanjaard die race winnen, rest hem 'alleen' nog de winst in de 24 Uur van Le Mans om als tweede persoon ooit een 'Triple Crown' te winnen.

Circuit: Circuit de Monaco

Aantal rondes: 78

Lengte circuit: 3,340 kilometer

Aantal bochten: 18

Recordwinnaar: Ayrton Senna (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)

Ronderecord: Michael Schumacher (Ferrari, 2004) 1.14,439

Laatste vijf winnaars:

2016: Lewis Hamilton (GB, Mercedes)

2015: Nico Rosberg (Dui, Mercedes)

2014: Nico Rosberg (Dui, Mercedes)

2013: Nico Rosberg (Dui, Mercedes)

2012: Mark Webber (Aus, Red Bull)

GP Monaco 2016:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:59.29,133

2. Daniel Ricciardo (Red Bull) +7,252

3. Sergio Perez (Force India) +13,825

4. Sebastian Vettel (Ferrari) +15,846

5. Fernando Alonso (McLaren) +1.25,076

6. Nico Hulkenberg (Force India) +1.32,999

7. Nico Rosberg (Mercedes) +1.33,290

8. Carlos Sainz (Toro Rosso) +1 ronde

9. Jenson Button (McLaren) +1 ronde

10. Felipe Massa (Williams) +1 ronde

Programma (Nederlandse tijd)

Donderdag 25 mei

10.00 uur-11.30 uur: Eerste vrije training

14.00 uur-15.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 27 mei

11.00 uur-12.00 uur: Derde vrije training

14.00 uur-15.00 uur: Kwalificatie

Zondag 28 mei

14.00 uur: Race

Oud-coureur Allard Kalff is sinds de jaren negentig verslaggever rondom de Formule 1. Voor RTL maakt en presenteert hij diverse autoprogramma's, maar de meeste bekendheid verwierf hij als pitreporter. Kalff kijkt uit naar de race in Monaco, die hij als de mooiste van de Formule 1-kalender beschouwt.

"Als coureurs in hun hele leven één Grand Prix zouden kunnen winnen en ze mochten kiezen welke, dan zouden ze allemaal gaan voor Monaco. Deze race heeft alles wat een Formule 1-race moet hebben, met alles erop en eraan. Het is gevaarlijk en moeilijk, maar ook spectaculair, met veel glitter en glamour eromheen. Het is echt de Super Bowl van de Formule 1."

"Doordat het in de nauwe straten haast onmogelijk is om in te halen, is Monaco de makkelijkste race om een goede positie te verdedigen. Maar dat betekent juist dat er grote risico's genomen moeten worden om iets van de race te maken. Wanneer je langs het casino rijdt, vlieg je zo'n 3 millimeter langs de vangrail. Net als de Indy 500 staat de vangrail echt aan de baan. Daardoor kan het kleinste foutje dramatische gevolgen hebben."

"Dat Fernando Alonso de GP van Monaco overslaat om de Indy 500 te rijden, snap ik wel. Met de auto van McLaren maakt hij geen schijn van kans, ook niet in Monte Carlo. Bovendien heeft Alonso al twee keer gewonnen in Monaco, en hij heeft zijn zinnen gezet op die 'Triple Crown'. Coureurs in andere auto's dan Mercedes, Ferrari en Red Bull winnen momenteel geen GP's, maar in de Indy 500 heeft Alonso een kans."

“Wie pole position pakt en een normale start beleeft, heeft 90% van het werk al gedaan.” Allard Kalff

"Op het circuit van Monaco heeft Red Bull denk ik de beste kans tot nu toe dit seizoen om een Grand Prix te winnen, het gat met Ferrari en Mercedes is door de upgrades kleiner geworden. Als je pole position scoort en je hebt een normale start, heb je 90 procent van het werk gedaan. Aan de andere kant, Ricciardo had vorig jaar pole position en dat ging toen helemaal fout bij een pitstop."

"Ik denk dat Ferrari het voortouw gaat nemen dit weekend. Raikkonen gun ik een probleemloos weekend. Hij rijdt niet eens zo heel slecht, maar zijn resultaten blijven natuurlijk ver achter bij Vettel. Uiteraard hoeven Hamilton en Bottas niemand iets te gunnen, die strijd gaat gewoon door. De kwalificatie zal bepalend zijn voor de uitslag."

"Door een oranje bril bekeken, en met een oranje hoed op, hoop ik toch dat Max Verstappen wint. Dat is zeker mogelijk, ook al ging het de laatste twee jaar niet zo goed voor hem in Monaco. Hopelijk kan Hamilton voor Vettel eindigen, dan kruipen ze qua punten weer wat meer naar elkaar toe en blijft het spannend. Raikkonen mag dan van mij derde worden, die kan wel een oppepper gebruiken."

Tussenstanden wereldkampioenschap:

Coureurs:

1. Sebastian Vettel (Ferrari, 104 punten)

2. Lewis Hamilton (Mercedes, 98 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 63 punten)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari, 49 punten)

5. Daniel Ricciardo (Red Bull, 37 punten)

6. Max Verstappen (Red Bull, 35 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 34 punten)

8. Esteban Ocon (Force India, 19 punten)

9. Felipe Massa (Williams, 18 punten)

10. Carlos Sainz jr. (Toro Rosso, 17 punten)

Constructeurs:

1. Mercedes (161 punten)

2. Ferrari (153 punten)

3. Red Bull (72 punten)

4. Force India (53 punten)

5. Toro Rosso (21 punten)

6. Williams (18 punten)

7. Renault (14 punten)

8. Haas (9 punten)

9. Sauber (4 punten)

Volgende race: GP van Canada, 11 juni, Circuit Gilles Villeneuve