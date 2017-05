Button looft progressie McLaren in aanloop naar rentree in Monaco

De na vorig seizoen gestopte coureur vervangt Fernando Alonso bij de Grand Prix van Monaco. De Spanjaard geeft de voorkeur aan deelname aan de Indy 500 in Indianapolis.

Volgens de 37-jarige Button is de zevende plek van Alonso in de kwalificatie van de vorige race in Barcelona hoopvol na de motorproblemen waarmee McLaren in de eerste maanden van dit seizoen kampte.

"Het was geweldig om te zien hoe Fernando presteerde tijdens de kwalificatie in Barcelona. De zevende plek is echt een grote stap vooruit", zegt Button maandag tegen Autosport.com.

De wereldkampioen van 2009 is blij dat de updates die in Spanje werden doorgevoerd goed uitpakten. "Het laat zien hoe het team is verbeterd en het ziet er daardoor goed uit voor Monaco."

Button reed de afgelopen zeven seizoenen in dienst van McLaren, maar deed na vorig seizoen een stapje terug. Hij verbond zich als ambassadeur en reservecoureur aan het Britse team, met de mogelijkheid op een rentree in 2018.

Simulator

In aanloop naar de Grand Prix van Monaco oefende Button nog niet in de auto van McLaren. De Brit bracht veel tijd door in de simulator en leerde de MCL32 zodoende steeds beter kennen.

"In het begin had ik niet echt het goede gevoel in de simulator. Na wat veranderingen was het al veel beter en paste het een stuk beter bij mijn rijstijl. Na de updates is het heerlijk rijden", aldus Button.

Zijn virtuele ronden op het stratencircuit van Monaco verliepen niet geheel vlekkeloos. "Ik ben twee keer in de haven beland. Hopelijk gebeurt dat zondag niet. Gelukkig is de impact niet zo groot als in het echt, maar je voelt wel wat van de schok en de g-krachten."

Na Australië, China, Bahrein, Rusland en Spanje is Monaco de zesde race van het seizoen. De Grand Prix in het prinsdom begint zondag om 14.00 uur.