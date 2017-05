Alonso start van vijfde plek bij debuut in Indy 500

Voor Dixon is het zijn derde pole position in de roemruchte race in Indianapolis, nadat hij in 2008 en 2015 ook al als eerste van start mocht gaan.

De Amerikanen Ed Carpenter (2.35.397) en Alexander Rossi (2.35,516) completeren de top drie en ook de Japanner Takuma Sato (2.35.598), die van 2002 tot en met 2008 in de Formule 1 reed, was sneller dan Alonso.

Vooral de tijd van Dixon was indrukwekkend. Hij reed in zijn snelste ronde gemiddeld 232,164 mijl per uur (mgerekend dik 373 kilometer per uur) en dat was het snelste sinds de Nederlander Arie Luijendijk in 1996 gemiddeld 236,986 mijl per uur noteerde. Het record (237,498 mijl per uur) is ook in handen van de inmiddels 63-jarige Luijendijk.

Geweldig

De 35-jarige Alonso, die door zijn uitstapje naar de Indy 500 komend weekend weekend de Grand Prix van Monaco laat schieten, was zeer tevreden met zijn vijfde plaats.

"Ik vind het geweldig mooi om hier te zijn en gelukkig hield ook de auto het prima uit", aldus Alonso, die in de Formule 1 tot dusver een teleurstellend seizoen kent. In zijn wagen van McLaren viel Alonso in de eerste vijf Grands Prix liefst driemaal uit. Een twaalfde plek is vooralsnog zijn beste resultaat.

Bij de race in Indianapolis rijdt Alonso ook onder de vlag van McLaren. "Dit is de grootste race ter wereld, ik kijk uit naar zondag", zei Alsono.

Naar verwachting komen zondag 300.000 fans naar de 'Brickyard' om de race over 200 ronden te zien. Vorig jaar ging de winst naar Rossi. Hij reed eerder ook in de Formule 1.