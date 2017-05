Verstappen accepteert dat motorupdate Red Bull tijd kost

De krachtbron schiet dit seizoen net als voorgaande jaren tekort ten opzichte van Mercedes en Ferrari en blijft zodoende het grote manco van de Oostenrijkse werkgever van Verstappen. Vorige week bleek de RB13 al wel behoorlijk sneller door enkele updates aan de auto.



De motorupdate zou in juni doorgevoerd worden voor de race in Canada, maar wordt mogelijk uitgesteld tot de Grand Prix van Azerbeidzjan. Vorige week liet Red Bull-baas Christian Horner blijken ongeduldig te zijn.



"Hoe het met mijn geduld staat? Goed, alleen het gaat nog niet zoals we gehoopt hadden. Maar dat is ook Formule 1. Het is nog altijd afwachten", is Verstappen koel voor de camera van NUsport.



De 19-jarige Limburger beseft dat het geen zin heeft om zich er druk over te maken en accepteert dus dat de verbeterde motor even op zich laat wachten. "Ik kan er weinig aan veranderen. Ik ben geen engineer voor de motoren, dus ik moet gewoon gas geven in de auto", aldus Verstappen.



"Ik krijg natuurlijk wel informatie over waar ze mee bezig zijn, wat goed gaat en minder goed gaat. Maar aan de andere kant; zij (de engineers, red.) moeten de motor goed genoeg vinden om het aan ons te geven."

Monaco

Verstappen krijgt volgende week zondag, wanneer de Grand Prix van Monaco op het programma staat, een nieuwe kans om zich te meten met de concurrentie. Bij zijn eerdere twee races in het prinsdom haalde hij de finish niet.



Desondanks heeft de jonge Nederlander in de aanloop naar zijn derde race in Monaco niet het gevoel dat hij iets goed moet maken. "Ik moet gewoon een goed resultaat halen. Ik hoop dat we de auto nog iets meer kunnen verbeteren en dan gaan we het zien", kijkt hij vooruit.



Verstappen, die drie van de vijf races in 2017 uitreed en in China met een derde plaats het podium haalde, vindt het lastig om de beginfase van het seizoen met een cijfer te beoordelen.



"Ik kan geen cijfer geven tot nu toe, al ben ik op zich wel tevreden over de prestaties van mezelf. Ik denk dat we er met Red Bull vaak het maximale uit hebben kunnen halen, maar we willen wel hoger eindigen", is hij eerlijk.

Zandvoort

Bij de Jumbo Racedagen in Zandvoort kwamen zaterdag tienduizenden mensen om twee demonstraties van Verstappen in de RB8, de auto waarmee Sebastian Vettel in 2012 wereldkampioen werd, met eigen ogen te zien. Zondag worden opnieuw veel mensen verwacht.



De massale belangstelling maakt Verstappen trots. "De vorige keer was het al heel mooi en nu waren er nog wat meer mensen. Dat blijft mooi om te zien", aldus de eenmalige Grand Prix-winnaar.



De Limburger tempert de verwachtingen rond een eventuele terug van een Nederlandse Grand Prix op de Formule 1-kalender. "Die vraag krijg ik heel vaak de laatste tijd. Het zou heel mooi zijn, maar ik denk dat het op dit moment nog niet realistisch is. Hopelijk in de toekomst wel."



Het Formule 1-seizoen gaat na races in Australië, China, Bahrein, Rusland en Spanje zondag verder met de Grand Prix van Monaco. Verstappen is de huidige nummer zes in de WK-stand.