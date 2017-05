Coureur Bourdais loopt meerdere breuken op na zware crash Indy 500

De 38-jarige Fransman ondergaat zaterdagavond (lokale tijd) een operatie in het Indiana University Methodist ziekenhuis, aldus de organisatie.

Bourdais verloor tijdens zijn derde kwalificatieronde de controle over zijn auto, waarna hij met 370 kilometer per uur frontaal op de muur knalde. De Honda sloeg vervolgens over de kop en kwam honderden meters verderop spinnend tot stilstand op het asfalt.

Bourdais raakte tijdens het ongeluk niet buiten bewustzijn. Veiligheidsmedewerkers waren ongeveer tien minuten bezig om de coureur van Dale Coyne Racing uit de zwaar gehavende bolide te bevrijden. Daarna werd hij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Alonso

IndyCar-coureurs reageerden geschrokken op de crash en toonden hun medeleven onder andere via Twitter.

Fernando Alonso, de Formule 1-coureur die de komende weken een uitstapje maakt naar de fameuze Amerikaanse race op het ovale circuit, zei met zijn gedachten bij Bourdais te zijn en wenste zijn vriend een spoedig herstel.

Dale Coyne Racing zal waarschijnlijk een vervanger oproepen voor Bourdais, die in 2008 en 2009 actief was in de Formule 1 bij Toro Rosso.

Snelste

Bourdais klokte vrijdag, op de vijfde trainingsdag voor de Indy 500, nog de hoogste topsnelheid: hij legde een rondje af met een snelheid van 375 kilometer per uur.

Zondag staat de tweede kwalificatie op het programma waarbij de negen snelste coureurs van zaterdag, onder wie Alonso, uitmaken wie op pole-position mag starten. Ook de nummers 10 tot en met 33 werken zondag een kwalificatie af. Op zondag 28 mei is de race.