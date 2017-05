Fotoserie: Veel belangstelling voor demonstratie Verstappen in Zandvoort

Verstappen rijdt dit weekend bij de demonstraties in eigen land in de RB8, de auto waarmee Sebastian Vettel in 2012 wereldkampioen in de Formule 1 werd namens Red Bull.

Volgens de organisatie waren er zaterdag zo'n honderdduizend belangstellenden op het circuit van Zandvoort. Zondag, wanneer Verstappen nog drie demonstraties zal geven, zullen er wederom zoveel mensen naar de Noord-Hollandse kustplaats trekken.

“Volgens mij waren er al meer mensen dan vorig jaar", zei Verstappen op zijn eigen site. "Dat is natuurlijk supermooi om te zien en maakt me absoluut trots. Zeker als je dan een demo gedaan hebt en je ziet iedereen juichen, dat is echt heel mooi. Het zijn de beste fans die er zijn."

De 19-jarige Limburger zit dit weekend tussen twee Grands Prix in. Vorige week viel hij al in de eerste ronde uit bij de GP van Spanje, terwijl volgend weekend de stratenrace in zijn woonplaats Monaco op het programma staat.