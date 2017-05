Verstappen kijkt ondanks crash met vertrouwen uit naar GP Monaco

Vorig jaar reed Verstappen in zijn Red Bull na 35 ronden hard de vangrail in en in 2015 botste hij - toen nog in dienst van Toro Rosso - op de achterkant van de wagen van Romain Grosjean.

"De crash van vorig jaar was ongelukkig, maar het heeft geen invloed op mijn vertrouwen voor de race van dit jaar. Ik wil het alleen maar beter doen door te leren van mijn fouten", aldus Verstappen vrijdag in een persbericht van Red Bull Racing.

De race in Monaco zal voor Verstappen anders worden dan de vijf eerdere GP’s van dit seizoen. "We hebben met de wagen van dit jaar nog niet op zo'n smal stratencircuit gereden en kunnen daar veel van leren. Het is belangrijk om de wagen constant te ontwikkelen."

Limiet

De 19-jarige Limburger kent de straten van Monaco vrij goed omdat hij er sinds een jaar woont. Toch verwacht hij dat het even zal duren voordat hij het circuit helemaal onder de knie heeft.

"Een makkelijke ronde, waarin je weinig risico hoeft te nemen, bestaat niet in Monaco als je ook snel wilt zijn. Je rijdt constant op je limiet. De voorbereiding op Monaco is daardoor anders. Je bouwt het allemaal wat langzamer op in de loop van het weekend omdat je voorzichtig op zoek moet naar je limiet."

Verstappen haalde dit jaar in drie van de vijf races de finish. Afgelopen zondag in Barcelona was zijn race al na een bocht voorbij na een botsing met de Ferrari van Kimi Raikkonen.

De eerste twee vrije trainingen voor de GP van Monaco zijn op donderdag 25 mei. Zaterdag zijn de derde vrije training en de kwalificatie. De race op zondag begint om 14.00 uur.

Vorig jaar won Lewis Hamilton in Monte Carlo. De Brit staat momenteel tweede in de WK-stand met zes punten achterstand op Sebastian Vettel van Ferrari. Verstappen is de nummer zes.