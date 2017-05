Jos Verstappen aan de slag als talentscout bij Red Bull Racing

De oud-Formule 1-coureur en vader van Red Bull-rijder Max Verstappen was al enige tijd in gesprek met de leiding van de renstal. Het is na zijn loopbaan als coureur de eerste keer dat hij een officiële functie krijgt bij een Formule 1-team.

"Dit is een goede samenwerking en uitbreiding van de jeugdopleiding", bevestigt Red Bull-adviseur Helmut Marko donderdag tegenover F1 Today.

"Het is een kwestie van tijd dat ik door het drukke programma niet meer alle races van de jeugd kan volgen. Daardoor hebben we Jos gevraagd of hij tijd en zin heeft om namens ons wedstrijden bij te wonen."

De 45-jarige Verstappen begeleidde zijn zoon Max vanaf zijn eerste rondje in een kart tot aan de overstap van Toro Rosso naar Red Bull in de Formule 1. Bij die promotie koos hij ervoor een stap terug te doen.

Verschoor

In het talentprogramma van Red Bull zit onder anderen de 16-jarige Richard Verschoor, die dit seizoen uitkomt in de Formule Renault 2.0. Hij werd eerder twee keer kampioen in de Formule 4.

Verschoor werd net als Max Verstappen ontdekt door adviseur Marko. Verstappen maakte in 2015 zijn Formule 1-debuut namens satellietteam Toro Rosso en promoveerde tijdens vorig seizoen naar Red Bull.

In het huidige Formule 1-seizoen zijn inmiddels vijf races verreden. Max Verstappen is met 35 punten de nummer zes in de WK-stand. Op 28 mei wordt in Monaco de volgende Grand Prix verreden.