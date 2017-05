Alonso leert van elke ronde bij eerste training Indy 500

"Het was een goede testdag", zei Alonso dinsdag (lokale tijd) na zijn eerste officiële training in de bolide van Andretti Autosport. Begin deze maand maakte Alonso al enkele trainingsrondes om de voor hem nieuwe auto te leren kennen.

"We hebben vandaag veel rondes kunnen maken, 117 denk ik", vertelde Alonso dinsdag. "Dankzij de informatie die we vergaard hebben, ben ik morgen een betere coureur."

De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 laat door zijn deelname in Indianapolis over anderhalve week de Grand Prix van Monaco schieten. In de eerste vijf Grands Prix dit seizoen viel de Spanjaard van McLaren-Honda liefst driemaal uit. Een twaalfde plek is vooralsnog zijn beste resultaat.

McLaren ondervindt veel technische problemen en is het enige team in de Formule 1 dat nog geen punten heeft verzameld, tot frustratie van de 35-jarige Alonso.

Grootste zorg

Zijn uitstap naar de Indy 500 is vooralsnog eenmalig en vooral voor zijn plezier. Tijdens de eerste training kwam Alonso niet verder dan de negentiende plek met een gemiddelde snelheid van 359,2 kilometer per uur. Zijn tijdelijke teamgenoot Marco Andretti zette dinsdag de snelste ronde neer met 364,2 kilometer per uur.

"Ik ben tevreden na mijn eerste dag. Stap voor stap gaat het beter", zei Alonso.

Bij de Indy 500 rijden de auto's kort op elkaar om zo van de zuigkracht te profiteren. "Het rijden tussen andere auto's is nu nog mijn grootste zorg. Vandaag heb ik daar weinig mee kunnen oefenen, dat is iets voor later deze week."

"We zijn hier met zes teamgenoten, ik word geweldig geholpen. Ik leer hier elke ronde door hen te volgen en te kijken wat ze doen. Bijvoorbeeld door te zien hoe ze een bocht aanvallen of hoe ze een inhaalactie voorbereiden. Het was een erg nuttige dag voor me."

Alonso heeft nog vier testdagen te gaan tot de kwalificatie van volgende week zaterdag. Op zondag 28 mei is de race.