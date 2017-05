Hamilton dit jaar zonder drinkfles in auto om gewicht te besparen

Mercedes heeft dit jaar moeite om de wagen zo licht mogelijk te krijgen. Volgens de reglementen in de Formule 1 moet het gecombineerde gewicht van de coureur en de auto minimaal 728 kilo zijn.

In een poging die 728 kilo zo dicht mogelijk te naderen, bespaart Hamilton enkele kilo's op zijn drinkfles. Vorig jaar had de Brit wel een fles aan boord, waar hij tijdens de race via een slangetje uit kon drinken.

"Ik bespaar op gewicht door geen drinken mee te nemen", zegt Hamilton tegen Autosport. "Daardoor kan ik de hele race niets drinken. We moeten er alles aan doen om te kunnen winnen."

Buiten adem

​De afgelopen drie jaar was Mercedes superieur in de Formule 1, maar dit jaar ondervindt de renstal hevige concurrentie van Ferrari. Van de eerste vijf races won Mercedes er drie en Ferrari twee. Hamilton was de snelste in China en afgelopen zondag in Spanje.

Aan het einde van de race in Barcelona viel op dat Hamilton bijna buiten adem was toen hij over de boordradio met zijn team communiceerde.

"Vanaf de start was het een spannende strijd. Het was erg belangrijk om in de eerste stint in de buurt bij Vettel te blijven", kijkt Hamilton terug op de Spaanse Grand Prix, waarhij diep moest gaan voor de zege.

"Tot op het einde heb ik alles moeten geven. Toen ik na de race in de armen van de monteurs sprong, ging mijn hartslag door het plafond."

Wolff

Teambaas Toto Wolff maakte zich geen zorgen toen hij Hamiltons uitgeputte stem op de radio hoorde. "Ik denk dat het gewoon een gevolg was van hoe hard hij zijn best deed. Hij heeft zondag alles gegeven en dat hoorde je op de radio", aldus Wolff.

Op 28 mei staat in Monaco de volgende Grand Prix op het programma. Hamilton won de race op het stratencircuit in 2008 en 2016.