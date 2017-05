Bottas noemt incident met Verstappen en Raikkonen 'ongelukkig'

"Het is ongelukkig dat Kimi en ik botsten, het was allemaal een beetje te krap", aldus Bottas na de race in Catalonië. "Het is zonde wat er daarna met Max en Kimi gebeurde, maar als racen zo close is, dan raken we elkaar soms en dan kan dit gebeuren."

De race van Verstappen en Raikkonen was na een handvol seconden al praktisch voorbij nadat ze in de eerste bocht samen met Bottas om de derde plek streden. Bottas zat aan de binnenkant en raakte zijn landgenoot Raikkonen die op zijn beurt Verstappen weer raakte.

De Fin van Ferrari en de Nederlander van Red Bull Racing liepen daarbij zoveel schade op aan hun auto dat ze niet verder konden. Bottas kon wel door, maar de Fin van Mercedes viel later in de GP alsnog uit met motorproblemen.

Ruimte

Bottas vindt dat hij niet heel veel opties had bij het incident in bocht 1. "Ik had een goede start en maakte snel terrein goed op Lewis Hamilton en Sebastian Vettel voor mij", analyseert de Fin. "Ik probeerde eerst naar links te gaan, maar daar was niet genoeg ruimte."

"Daarna ging ik naar de binnenkant, want daar was een gaatje, maar Vettel dichtte dat gat, dus toen zat ik vast achter hem."

"Toen we de eerste bocht in draaiden, probeerde ik aan de binnenkant te blijven en de mannen aan de buitenkant wilden me logischerwijs inhalen. Ik probeerde mijn positie te behouden en had het gevoel dat er geen ruimte was voor nog twee auto's. Het was allemaal heel krap en ik kon nergens heen."

Onderzoek

Verstappen en Raikkonen legden na de race de schuld voor het incident bij Bottas, die na een kort onderzoek geen straf kreeg van de wedstrijdleiding.

"Bottas had later moeten remmen, maar hij remde vroeg en zette toen wel door", zei Verstappen. "Aan de buitenkant denk je dan dat je om iemand heen gaat. Dus het was niet de handigste actie."

Raikkonen stelde dat hij zijn landgenoot voldoende ruimte liet in de eerste bocht. "Maar toch kreeg hij het voor elkaar om mijn rechterachterkant te raken. En als je van achteren wordt geraakt, kun je niet veel meer doen. Max en ik konden er dus niks aan doen, dat is zonde."

De volgende race van het Formule 1-seizoen is op zondag 28 mei in Monaco.