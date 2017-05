Verstappen vindt dat Bottas fout zat bij incident in eerste bocht GP Spanje

Bottas tikte met zijn Mercedes in de eerste bocht de Ferrari van Kimi Raikkonen aan, die daardoor de aan de buitenkant rijdende Verstappen raakte. Het incident kostte zowel de Fin als de Nederlander de race.

"Op de videobeelden zie je dat als Raikkonen en Bottas elkaar niet hadden geraakt, ik twee man te pakken zouden hebben in die bocht", analyseerde Verstappen na afloop.

De 19-jarige Limburger vertrok als vijfde in Barcelona. "Ik had niet de beste start, maar het kwam perfect uit voor de eerste bocht. Ik kon eigenlijk prima buitenom gaan."

"Ik kwam er goed uit, maar Bottas remde heel vroeg, terwijl Kimi en ik laat de bocht in remden. Toen reed Bottas tegen het achterwiel van Raikkonen aan en sprong zijn auto omhoog en kon Kimi niet meer corrigeren", vertelde Verstappen.

"Ik was eigenlijk slachtoffer van wat er aan de binnenkant gebeurde. Dat soort dingen komen voor. Helaas klapte Kimi mijn kant op."

Bijzonder

Verstappen was van mening dat Bottas misschien wel een straf had verdiend. "Ik vind het wel bijzonder dat de wedstrijdleiding het beoordeelde als een race-incident, want Bottas schakelde wel twee man uit. Hij had later moeten remmen, maar hij remde vroeg en zette toen wel door. Aan de buitenkant denk je dan dat je om iemand heen gaat. Dus het was niet de handigste actie."

Bottas maakte nog wel excuses voor het incident. "Mooi, maar daar koop ik niets voor", reageerde Verstappen.

Toch rees de vraag of Verstappen met zijn actie buitenom niet te veel risico had genomen. "Misschien wel, je kunt er ook gewoon rustig achteraan toeren. Maar zo ben ik niet. Ik word liever een keer derde door veel te riskeren dan rondjes rijden op de vijfde plek. Dat staat mij niet aan."

Teleurstelling

De uitschakeling van Verstappen was niet alleen een teleurstelling voor de rijder zelf. Ook voor de Nederlandse fans, die in groten getale naar Barcelona waren gekomen was het een domper.

"Het was teleurstellend. Er waren zo veel Nederlandse fans. Dat was mooi om te zien. Volgens mij waren er meer Nederlanders dan Spanjaarden. Maar ik zet het makkelijk van me af. Je kunt er toch niets aan veranderen. Vorig jaar zat het wel mee, vandaag niet. Dat kan gebeuren."